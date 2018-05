Egyre több afrikai bevándorló próbálkozik a Balkánon

A Frontex, az uniós határvédelmi ügynökség igazgatója, Fabrice Leggeri is megerősítette egy interjúban, amiről az elmúlt hetekben már az M1 is beszámolt, hogy érezhetően megnőtt a Törökországból Görögországba érkező illegális bevándorlók száma. Az embercsempészek néhány ezer euróért viszik őket tovább Szerbiába. Jelentős változás, hogy most már közel-keleti és más ázsiai országokból is érkeznek migránsok, és egyre több afrikai menedékkérő a Balkánon át próbálkozik – hangzott el az M1 Híradójában.