Rakétákkal támadhattak meg egy szíriai támaszpontot

Sorozatos robbanásokat jelentettek vasárnap éjjel Szíria Hama tartományából, az állami televízió pedig arról számolt be, hogy ellenséges rakéták találtak célba több katonai bázison.

A hadsereg szerint „Szíria ellenségeinek ismételt agressziójáról van szó”. Egy ellenzéki forrás szerint az egyik megtámadott támaszpont Hama városának közelében fekszik, és köztudottan az Aszad-rezsim oldalán harcoló, síita milícia toborzóhelye, melyet Irán is támogat.

A Reuters hírügynökség mindazonáltal hangsúlyozza, hogy nem tudja független forrásból megerősíteni ezeket az állításokat.

Ebben a hónapban már ért rakétatámadás egy olyan szíriai bázist, melyet Irán is használt, és irániak is meghaltak. A The New York Times úgy tudja, Izrael hajtotta végre a csapást. Tel-Aviv folyamatosan hangsúlyozza, hogy nem fogja megengedni, hogy Szíria Irán befolyása alá kerüljön.