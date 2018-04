Brüsszel zöld utat adhat a migránsoknak

Az elmúlt három napban ötszáz illegális bevándorló érte el Szicília partjait, az év első három hónapjában pedig összesen 8 ezer migráns érkezett Olaszországba. A számok azt mutatják, hogy újabb bevándorlási hullám indult el a tengeren keresztül, továbbra is leginkább illegális csatornákon. Mindezzel párhuzamosan a legújabb brüsszeli tervek könnyítenék és gyorsítanák a menedékkérelmek elbírálását, lényegében szabad utat kapnának a bevándorlók szakértők szerint.

Mintegy háromszáz illegális bevándorló ért partot az olaszországi Catania partjainál, pénteken. A parti őrség egyik hajója mentette ki őket a Földközi-tengerből. Ez már a harmadik nap volt egymás után, hogy illegális bevándorlók érték el Szicíliát.



Nem csak a tengeri útvonalon növekszik a bevándorlók száma. Ismét egyre több dolguk van a hatóságoknak a déli határ mentén is. A migránsok közül egyre többen próbálkoznak kamionokban megbújva, de rendszeresek az elfogások a zöldhatáron is.

Pénteken Hercegszántó és Kelebia közelében is intézkedniük kellett a hatóságoknak. Jelenleg is mintegy félszáz bevándorló várakozik a továbbindulásra a határ szerb oldalán. A horgosiakat leginkább az zavarja, hogy azok a bevándorlók, akik nem jutnak át a határon, beköltöznek az elhagyott tanyákra.

Nem lenne alternatíva a tranzitzóna

A legtöbb migráns annak ellenére is inkább az illegális határátlépést választja, hogy a tranzitzónákban legálisan is beadhatná menedékkérelmét. Ráadásul ennek elbírálását rendezett körülmények között várhatná meg. Brüsszel sem ösztönzi a bevándorlókat arra, hogy végigmenjenek ezen az eljáráson. A legújabb elképzelések szerint ugyanis kivennék a tagállamok kezéből a menedékkérelmek elbírálásának jogát és egységes uniós eljárást vezetnének be.

Maga a LIBE-bizottság azt is javasolja, hogy ne lehessen automatikusan elutasítani a bevándorlók menedékkérelmét pusztán arra hivatkozva, hogy biztonságos országon keresztül érkezetek, ahol az életük már nem volt veszélyben. Emellett gyorsítanák az ügyintézést, valamint egyszerűsödne és bővülne a családegyesítés. Az elképzelés része az is, hogy a menedékkérelmek elbírálásáig nem lehetne a tranzitzónában tartani a kérelmezőket.

A Migrációkutató Intézet szakértője szerint a javaslat veszélyeztetné a déli határzár működését, mert így gyakorlatilag átjárhatóvá válna a szerb-magyar határ. Arról is beszélt Janik Szabolcs, hogy a brüsszeli tervek szerint változtatnának a biztonságos országok listáján is. Lekerülne róla például Szerbia, és Törökország. Vagyis ez azt jelentené, hogy egyik országba sem lehetne visszaküldeni onnan érkező migránsokat.

Ezzel ellehetetlenítenék az EU-török megállapodást is, amely eddig segített megállítani a Balkánra nehezedő migrációs nyomást, vagyis több százezer bevándorló beözönlését.