Kisautójával rendelt a McDonald's autós ablakából egy kétéves

Kisautójával hajtott be egy kisfiú egy angol McDonald's drive-in ablakához. A gyerek egy sajtburgert vásárolt, apja pedig mellette állt és vigyázott rá.

A dolgozók jót mulattak a kétéves Aiden Turner kisautós vásárlásán, de a McDonald’s vezetősége már kevésbé értékelte a humort. Tiltó intézkedést hoztak, mely szerint ezentúl a kisautóval érkezőket nem lehet kiszolgálni, csak a közúti járművekből rendelőket.

Toddler, 2, orders and collects McDonald’s meal from his mini Range Rover https://t.co/xr12IwTUgX

— Sun Motors (@SunmotorsUK) 2018. április 24.