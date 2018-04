Ugrani készülő férfit mentett meg tizenhárom kamionos

A kamionok egy rendőri akció részeként egymás mellett felsorakoztak a híd alatt. A vezetők a forgalomban várakoztak, miután a rendőrség hajnali 1-kor egy ugrani készülő férfi miatt lezárta a forgalmas kereszteződést. A kamionokat mindkét oldalról bevezényelték a híd alá, majd megállították őket.

A módszer sikeres volt: a férfi nem ugrott le, hanem lesétált a hídról. Később a hatóságok egy helyi kórházba szállították kivizsgálásra.

