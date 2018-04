Nőgyűlölő lehetett a torontói támadás elkövetője

Alek Minassian egy elmebeteg, akinek az utolsó Facebook-posztjában azt a az Eliott Rodgers nevű fiatalembert dicsőítette, aki hat emberrel végzett Santa Barbarában, miután több nő is visszautasította – mutatott rá Frank Tibor, Amerika-szakértő. Horváth József biztonságpolitikai szakértő arra hívta fel a figyelmet,

Érthetetlen és brutálisan véres támadás érte Kanadát, pedig az országról hosszú időn keresztül azt gondolhattuk, hogy a béke szigete. Szándékosan hajtott a tömegbe egy férfi Torontóban. A támadásban tíz ember meghalt és tizenöten megsebesültek.

A szemtanúk szerint az elkövető láthatóan vadászta az embereket, elsősorban a nőket, egy bérelt furgonnal. A helyszínen elfogták a sofőrt, a 25 éves Alek Minassiant, aki többször is fegyvert rántott a kiérkező rendőrökre és követelte, hogy öljék meg.

Nőgyűlölő lehet a torontói támadás elkövetője

Nem lehet terrorizmusnak nevezni a Torontóban történteket – vélekedett az M1 Szemtől Szembe című műsorában Frank Tibor, Amerika-szakértő. Az egyetemi tanár úgy vélekedett, Alek Minassian egy elmebeteg, akinek egy legutolsó Facebook üzenete arra az Eliott Rodgers nevű fiatalemberre hivatkozott, aki hat emberrel végzett Santa Barbarában, miután több nő is visszautasította.



Megjegyezte, ez mindkét fiatalemberre igaz, és a szemtanúk elmondása alapján is igazolható, hogy a nőket vette célba, amikor felhajtott a járdára Alek Minassian. A műsorban szó esett arról is, hogy a 25 éves férfi kevés időt – mindösszesen 16 napot – töltött el katonaként, de egyetemre is járt rövid ideig, és a férfi állítólag leszegett fejjel járva nyávogó hangokat hallatott.

„Azt látom, hogy itt egy önkéntes nőgyűlölőről van szó, akinek sikerült cikkcakkal a nőket eltalálni ezen a két kilométeres járdaszakaszon, és majd ha bejönnek ezek a nevek, mert ami nevet eddig én láttam, az mind női halott volt, illetve női sebesült, majd ha ezek a nevek összejönnek, akkor evidenssé válik, hogy így volt” – tette hozzá Frank Tibor.

Figyelemre vágyott Alek Minassian

Az egyetemi tanár továbbá úgy vélekedett, a férfit a Facebookon közzétett bejegyzése leplezte le, azonban érdemes még megvárni, milyen hírek jelennek még meg.

Horváth József biztonságpolitikai szakértő azt mondta: „egy tömeggyilkossal állunk szemben”, és nyilvánvalónak tartja, hogy a férfi fel akarta hívni a figyelmet magára, hiszen az ilyen elkövetési mód eddig minden esetben bekerült a hírekbe.

Toronto, 2018. április 24.

Letakart holttest mellett rendőrautók Torontóban 2018. április 23-án, miután egy furgon gyalogosok közé hajtott a kanadai nagyvárosban. Legalább két ember életét vesztette, a sofőrt elfogták. (MTI/EPA/Warren Toda)

Továbbá úgy vélekedett: nagyon sok hasonló ember van, akik vonzódnak valamiféle devianciához, azonban a tetteknek csak a töredékében mutatkozik meg az ilyenfajta szimpátia

Szakemberek segítségére lenne szükség

Frank Tibor arról beszélt, hogy egy időben élt Santa Barbara egyetemi városában, ahol diákokon kívül szinte senki más nem él. A városra „fiatal helyként” emlékezett vissza, ahol dinamikusan élnek az emberek. Hozzátette, az egyetemi városrész egy olyan hely, ahol semmi probléma nincs azzal, hogy egy nő elutasít egy férfit. Az Amerika-szakértő úgy látja, az ilyen problémákat a lakosságnak szűrnie kellene.

„Volna mit tenni, és azt hiszem, hogy helyesebb lenne ezt a pszichológusokra, pszichiáterekre bízni és nem feltétlenül a rendőrökre” – fejtette ki álláspontját.

Horváth József erre úgy reagált, Alek Minassian családja kérte, hogy kezeljék, de a pszichológust köti a titoktartás. Kiemelte, akár a hadseregben eltöltött 16 nap alatt is nyilvánvalóvá válhatott, hogy egy kemény rend uralta világban egy ilyen zavart fiatalembernek kevés keresnivalója van. Hozzátette: sokkal komolyabb probléma is lehetett volna abból, ha ott történik egy ilyen komoly ámokfutás.

Komolyabb mentális szűrésre lenne szükség a hadseregben

Arról is beszélt, hogy a hadseregben a mai napig nem neveznek mindent a nevén, a politikai korrektség pedig bizonyos esetekben veszélyes is lehet. Példának hozta, hogyha egy katonáról kiderül, hogy alkalmatlan egy bizonyos beosztásra és az a személy esetleg egy kisebbséghez tartozik, a feljebbvalók attól tartanak, hogy pár nap múlva megjelenik egy ügyvéd, aki azt mondja, hogy az adott személyt kiközösítették a vallása, a nemi irányultsága, vagy éppen a hovatartozása miatt.

Kiemelte, a mentális problémákat már akkor kellene kezelni, mielőtt valaki bekerül a hadseregbe, továbbá sokkal erősebb szűrésnek kellene alávetni a jelentkezőket.

Alek Minassian elfogásáról úgy vélekedett, a rendőr nyugodtan és magas színvonalon, helyesen és jól járt el. Emellett kiemelte a hatóságok gyorsaságát is: nem telt el 24 óra és az elkövető bíróság elé került. „Ebből a szempontból Kanadától lehetne még mit tanulni” – mondta Horváth József biztonságpolitikai szakértő az M1 Szemtől Szembe című műsorában.