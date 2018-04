New Yorkba érkezett a Magyar Nemzeti Múzeum Kereszt-tűzben című kiállítása

A New York-i Balassi Intézetben látható a Magyar Nemzeti Múzeum Kereszt-tűzben – Keresztényüldözés a Közel-Keleten című kiállítása. A tárlat különleges installációk és fotók segítségével mutatja be a radikálisan csökkenő keresztény közösségek szenvedését. A kiállítás két hétig várja a látogatókat, majd visszatér Budapestre, és kárpát-medencei körútra indul.

Fotókon és különböző installációkon mutatja be a Közel-Keleten élő keresztény közösségek megpróbáltatásait, a háborús konfliktusokat és a terrortámadások következményeit a Kereszt-tűzben – Keresztényüldözés a Közel-Keleten című kiállítás.

A tárlat célja, hogy a nagyközönség is tisztában legyen azokkal az eseményekkel, amelyek korábban soha nem látott mértékben rázták meg a Közel-Keleten élő keresztény közösségeket, és amelyek radikálisan felgyorsították létszámuk csökkenését.

Pusztítás nyomai egy keresztény templomban az iraki a-Hamdanijában (MTI/EPA/Ahmed Dzsalil)

A magyarok tettekkel is segítenek

A megnyitóra az Irakban élő, Bashar Matti Warda érsek, a Káld Katolikus Egyház erbíli érsekségének vezetője is ellátogatott, és megköszönte Magyarországnak, hogy támogatta az üldözött keresztényeket. Hangsúlyozta: a magyar kormány kétmillió eurót adományozott a helyi keresztény közösségeknek, amiből 980 családon tudtak segíteni.

„A magyarok nem csak szavakkal, hanem tettekkel is segítenek nekünk. Ez minket is bátrabbá tesz. Hatalmas köszönettel tartozunk ezért Magyarországnak. Remélem, hogy más Európai országok is követni fogják az önök példáját, és segítenek az üldözötteknek. Különösen abban, hogy a saját hazájukban építhessék újjá az életüket, és megőrizhessék a kultúrájukat” – mondta az érsek.

Hívek imádkoznak a kenyai Garissa város egyik keresztény templomában 2015-ben, miután az al-Shabaab szomáliai iszlamista milícia tagjainak egy támadás során lemészároltak 148 embert, túlnyomó többségükben keresztény diákot (MTI/EPA/Kurokava Dai)

A kereszténység a világ egyik legüldözöttebb vallása

A kiállítás az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával jött létre. Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkár úgy fogalmazott: sokan nem is tudják, vagy nem akarják elhinni, hogy a kereszténység a világ legüldözöttebb vallásai közé tartozik.



„A vallásuk miatt üldözött embereknek a többsége keresztény. Ezt a megállapítást provokatívnak tekintik, nem gondolnák az emberek, holott valós felméréseken, kutatásokon alapszik. A hallgatás falát építették a humanitárius katasztrófa köré. Ezt a tabut próbáljuk ledönteni azzal, hogy bemutatjuk és testközelbe hozzuk a keresztény embereknek az üldözött keresztény embereknek a szenvedését” – nyilatkozta Azbej Tristan helyettes államtitkár.

A kiállítás először 2017 őszén mutatkozott be, a Magyar Nemzeti Múzeumban, egy ideig Washingtonban, mostantól pedig New Yorkban, a Balassi Intézet helyi központjában lehet megnézni.