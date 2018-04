Több mint 11 centis óriásszúnyogot találtak Kínában

A szúnyogok Holorusia mikado csoportjába tartozó rendkívüli példányt egy terepbejárás alkalmával találták tavaly augusztusban Szecsuan tartomány fővárosában, a csengtui Csingcseng-hegyen – közölte Csao Li, a Nyugat-Kínai Rovarmúzeum igazgatója.

The world’s largest mosquito, found by the Insect Museum Of West China, Chengdu, Sichuan province, is about 5cm long and its wings could stretch out to 11.15cm. pic.twitter.com/ZbLsJFY1W5

