Biztonsági őrök vigyáznak a diákokra egy berlini iskolában

Biztonsági őrök vigyáznak a diákok és szüleik testi épségére az egyik berlini általános iskolában - erről sugárzott összeállítást az egyik német kereskedelmi csatorna.

Az intézményben a tanulók 99 százaléka migrációs hátterű. Nemrég a német sajtónak a Neukölnben élő imám is elismerte, hogy a muszlimok radikalizálódnak Németországban.

Német iskolában először volt szükség őrökre ahhoz, hogy békében megkezdődhessen a tanítás. Itt ugyanis nemcsak a 6 és 12 év közötti gyerekek történtek dulakodások, hanem egyre többször a szülők is bekapcsolódtak a verekedésbe. Tavaly harminc ilyen esetet jelentettek.

„Az a gond ebben az iskolában, hogy nem alakult ki egy egészséges vegyes kultúra, a gyerekek 99 százaléka migrációs hátterű” – nyilatkozta a szülők képviselője.



Bántalmazzák a gyerekeket az iskolákban

Az M1-nek nemrég egy bécsi nagymama nyilatkozott arról, hogy első osztályos unokáját rendszeresen bántalmazzák az iskolában. Az osztályba egy osztrák kislány és két osztrák kisfiú jár, a többiek külföldiek.

„Az első osztályos unokám is érintett, 26 gyerekből csak hárman vannak osztrákok, a többi mind külföldi. Nem beszélnek németül, és terrorizálják az osztrákokat. Az unokámat nemrég halálosan megfenyegették” – mondja a nagymama.

Egy Düsseldorfban élő apa pedig arról beszélt az M1-nek, hogy gyakran a német gyerekeknek kell alkalmazkodniuk a migránsok kulturális, vallási szokásaihoz.

„Három éve a gimnáziumi konyhán betiltották a sertéshúst, a keresztény gyerekek már nem ehetnek sertéshúst. Én toleráns ember vagyok, de a migránsoknak is alkalmazkodniuk kellene a német gyerekekhez” – mondja a férfi.

Az egész országban problémákat okozott az iszlamizáció

A Bild korábban is beszámolt arról, hogy Németország-szerte komoly gondot jelent az iszlamizálódás; a muszlim gyerekek több iskolában is zaklatják a németeket keresztény vagy zsidó vallásuk miatt. Egy édesanya például arról számolt be, hogy lányát többek között a szőke haja, héber neve és keresztény vallása miatt bántalmazták.

A Berliner Zeitung pedig arról írt, hogy egy berlini iskolában a muszlim diákok halálosan megfenyegették keresztény iskolatársukat; a cikk szerint a muszlim tanulók azt kifogásolták, hogy a zsidó kislány nem volt hajlandó Allahhoz imádkozni.

Nő az iskolai terror a német főváros egyik imámja szerint is. Taha Sabri a Berliner Zeitungnak nyilatkozott arról, hogy Németországban egyre radikálisabbá válnak a muszlimok, és ő is hallott olyan esetekről, amikor muszlim tanulók fenyegették meg keresztény iskolatársaikat. Szerinte már az óvodákban elkezdődik az elkülönülés: a muszlim gyerekek általában nem játszanak a keresztényekkel, mert azok más vallásúak, és mert sertéshúst esznek.