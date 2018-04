Nyáron már vízummentes a nyaralás a kínai Hawaii-on (Galéria)

Peking engedélyezte a turisták vízummentes utazását a déli Hainan szigetre. A trópusi sziget harminc napos látogatási időszakát a nemzetközi turizmus támogatásának céljából engedélyezte a kínai kormány.

Az új szabály május 1-jén lép érvénybe, és 59 külföldi ország lakói számára teszi lehetővé a harminc napos vízummentes látogatást Hainan szigetére – közölte a kínai bevándorlási hivatal igazgatóhelyettese, Qu Yunhai – írja a Deutsche Welle.

Az új szabály, melyről április 18-án döntött a bevándorlási hivatal, csak Hainan szigetére vonatkozik, a többi kínai településre utazóknak továbbra is a külföldi konzulátusokon keresztül kell benyújtaniuk a vízumra vonatkozó kérvényüket. A döntés „megtestesíti Kína elszántságát és új megközelítési módját, mellyel a külvilág felé szeretne nyitni” – mondta Qu.



Hainan, a kínai trópusi paradicsom

A liberalizációs döntés egy olyan reformcsomag részeként jött létre, amellyel a szigetet a szabadkereskedelmi övezethez csatolnák. A kínai kormány már hétfőn bejelentette, hogy különböző sportok fejlesztését is engedélyezi a déli sziget számára, melyek segítségével végre bekapcsolódhatnak a nemzetközi sporteseményekbe és a versenyekbe is. Egy újfajta lottójátékot is engedélyeztek a szigeten.

Hainan az új szabálynak köszönhetően – és a kínai kormány reményei szerint – a nemzetközi turizmus központjává válhat. Hainan homokos strandjai és az üdülőközpontokba fektetett pénzösszeg ellenére még mindig nem elég közkedvelt úti cél: a tartomány 2016-ban kevesebb mint egymillió látogatót vonzott, szemben a thaiföldi Phukettel, ahol több mint hétmillió turista vakációzott.

Az új gazdaságpolitikai döntésért a márciusban létrejött bevándorlási hivatal a felelős. A korábbi szabályok szerint eddig a szigetre csak rövid időszakra lehetett vízummentesen ellátogatni, ráadásul azzal a feltétellel, hogy a turisták csak egy szervezett csoport részeként utazhattak Hainanra.

A dél-kínai a dél-kínai Hainan szigetén, Boao városban 2001 óta minden évben megrendezik az ázsiai gazdasági fórumot, amely az alapítók szándéka szerint a regionális gazdasági integrációt, az egyes ázsiai országok gazdasági fejlődését kívánja elősegíteni.