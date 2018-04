Infúzióval menthetik meg a hétszáz éves haldokló fa életét

Két komoly problémával küszködik a világ második legnagyobb indiai fügefája. A világhírű Pillalamarri az ezerkétszázas években kezdett el terjeszkedni a közép-indiai Mahabubnagarban, és szerteágazó ágaival ma már több mint három hektárnyi területet elfoglal. A fa népszerű turistalátványosság, de élete veszélybe került a törzset megtámadó termeszek és az ágakba csimpaszkodó turisták miatt – írja az Independent.

A képre kattintva a fa alatt is körül lehet nézni:

Termeszek és turisták sodorták veszélybe a fát

A hétszáz éves fát több száz palack rovarirtóval próbálják életben tartani a helyi erdészek, akiknek minden eddigi próbálkozása kudarcba fulladt. A látogatók már decembertől nem közelíthetik meg az indiai fügefát, mivel a fa elkezdett összerogyni – részben azért, mert a turisták és a gyerekek belecsimpaszkodnak az ágakba.

World’s second largest Banyan tree in Pillalamarri of Mahabubnagar district in Telangana is on saline drip as part of the rejuvenation of the tree that is almost dying.The tree is given treatment by injecting diluted chemical to kill termite population that infested it. pic.twitter.com/0ADu5jbAd2

