Halálra ítélik a gyerekeket megerőszakolókat Indiában

Halálos ítéletet kell kiszabni azokra, akikről bizonyítást nyer, hogy nemi erőszakot követtek el 12 évesnél fiatalabb kisgyereken – a kormányhatározatot még az államfőnek is jóvá kell hagynia, és akkor válhat törvénnyé, ha 6 hónapon belül a parlament is megerősíti a döntést, de a bíróságok már addig is alkalmazhatják a jogszabályt, és hivatkozhatnak rá ítélethozatalnál.