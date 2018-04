Több ezer emberre csapta rá a telefont egy segélyhívásokat fogadó nő

Börtönbe zártak egy segélyhívásokat fogadó dolgozót, aki több ezer emberre csapta rá a telefont munkahelyén, Houstonban. A nő az egyik felvételen ezt mondta ingerülten a segélyhívó számot tárcsázó személynek: „Erre most tényleg nincs időm!”

Tíz nap szabadságvesztésre és másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy amerikai 911-es segélyhívó számot kezelő nőt, aki meglepően sok „rövid vészhelyzeti beszélgetést” folytatott. A nő a legtöbb beérkező hívást 20 másodperc után letette, sokszor goromba megjegyzések kíséretében.

Texas emergency operator jailed for hanging up on ‘thousands’ of 911 calls https://t.co/19bedZxQcl pic.twitter.com/56XXtZg548 — The Independent (@Independent) 2018. április 20.

Crenshanda Williams rendszeresen rácsapta a telefont a hívókra. Az ügyészség azzal is megvádolta, hogy olyan hívásokat is figyelmen kívül hagyott, amikor veszélyes közúti helyzetek miatt hívták fel, és egy erőszakos rablásról beérkezett hívást sem vett komolyan.

A bírósági dokumentumok között egy 2016-os hívás szövegkönyve is szerepelt, amiből kiderült, hogy egy olyan emberre is rácsapta a telefont, aki egy veszélyes gyorshajtó miatt telefonált be. Williams rácsapta a telefont, de mint később kiderült, a férfi egy olyan útszakaszról telefonált, ahol korábban gyorshajtás miatt több ember is meghalt. Itt hangzott el frusztrált válasza: „Erre most tényleg nincs időm!”

Crenshanda Williams munkamoráljára ugyan nincs mentség, de a börtönbe küldött nő eseténél nem szabad elfelejteni, hogy alkalmanként milyen botrányos ürüggyel hívják fel a segélyhívó számokat. Volt, aki férjet akart kérni a diszpécsertől, mások a bevásárlólistájukat olvasták fel, hátha megkapják a termékeket. Pókoktól megijedő emberek is telefonáltak már, de olyan hívást is rögzítettek, amelyen egy fiatal nő azt kéri, hogy jöjjenek ki lekaparni a havat a kocsijáról, mert egyedül nem tudja megcsinálni.