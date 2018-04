Tengeri teknőst mentett Dubaj koronahercege

Egy partra vetődött tengeri teknős segítségére sietett Hamdan bin Mohammed al-Maktoum, Dubaj koronahercege. A 34 éves uralkodó szinte minden nap megosztja rajongóival legizgalmasabb pillanatait, így az állatmentés sem maradhatott ki a sorból.

A koronaherceg egy tengeri teknős megmentéséről osztott meg videót a közösségi médiában. A homokos tengerparton készült felvételen a partra vetett állat látható, amit a sejk óvatosan visszatol a vízbe.

A Fazza álnéven verseket is író sejket 2008-ban nevezték ki trónörökösnek, annak ellenére, hogy volt egy idősebb testvére is, Rashid bin Mohammed sejk, aki három évvel ezelőtt, harminchárom évesen életét vesztette egy szívroham következtében. A sejk a végrehajtó tanács, az autizmus központ, valamint a sporttanács elnöke is, de szabadidős tevékenységei épp olyan elfoglalttá teszik, mint hivatali munkája.