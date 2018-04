Komoly problémákat vet fel a repülőgép-katasztrófa közben készített videó

Elgondolkoztató képsorok láthatók azon az élő videón, amelyet a Southwest légitársaság járatán utazó egyik férfi készített magáról és a mögötte ülő utasokról. Az utas szemtanúja volt annak a tragédiának, ami egy női utas életébe került, de a pánik kitörése után egy repülési szakértő érdekes részletre hívta fel a figyelmet: az oxigénmaszkokra.

Miután Marty Martinez megosztotta a 1380-as járaton készített felvételét a Facebookon, egy repülési szakértő egy furcsaságra lett figyelmes a leengedett oxigénmaszkokat viselő embereknél. A korábban légiutas-kísérőként dolgozó férfi rámutatott, hogy a felvételen látható utasok közül kivétel nélkül mindenki rosszul helyezte fel arcára az oxigénmaszkot.

A férfi nem bírta ki hozzászólás nélkül, és a Twitteren figyelmeztetett mindenkit:

„Emberek, figyeljetek a légiutas-kísérőkre! A 1380-as járaton ülők közül mindenki ROSSZUL rakta fel az oxigénmaszkját. Tegyétek le a telefont, hagyjátok abba a szelfizést, és inkább figyeljetek! A maszkot a szátok és az orrotok elé kell felrakni!” – írta.

PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm

— Bobby Laurie (@BobbyLaurie) 2018. április 17.