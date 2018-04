Nem várt fordulatot vett a szerdai berlini antiszemita támadás

A támadás áldozata, a fején kipát viselő 21 éves férfi ugyanis bevallotta: nem zsidó, hanem izraeli arab. Csak azért viselt kipát, hogy bebizonyítsa, nincs mitől félni zsidóként Németországban. A támadás után azonban belátta tévedését, és most azt szeretné, ha mindenki tudná, milyen szörnyűségeken esnek át a zsidók a német fővárosban. Azóta a támadó is előkerült, sajtóértesülések szerint egy 19 éves szíriai menedékkérő. A német kancellár is felszólalt az ügyben, Angela Merkel háborút hirdetett az antiszemitizmus ellen – hangzott el az M1 Híradójában.