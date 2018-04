Országos razziát tartott a rendőrség Németországban

Németországban országos razziát tartott a rendőrség – több mint 1500 egyenruhás vett részt a rajtaütésekben, sőt, a terrorelhárítás különleges egységei is részt vettek. Hét embert tartóztattak le, több mint százat őrizetbe vettek, többnyire embercsempészeket és kitartottakat. Ez volt a német szövetségi rendőrség történetének legnagyobb bevetése – hangzott el az M1 Híradójában.

A nyugat-vesztfáliai Siegen egy bordélyházát, a Rajna-parti Bonn egyik nyilvánosházát és az esseni Black & White nevű úgynevezett „szeméremsértő bárt” is maszkos rendőrök tucatjai rohamozták meg szerdán a kora reggeli órákban. Németország 12 szövetségi államában száznál is több embert vettek őrizetbe a hatóságok, hetet letartóztattak és 56-ot eljárás alá vontak.

Minden idők legnagyobb rajtaütése

Az összehangolt, országos razziában mintegy 1500 rendőr vett részt, kiegészülve a terrorelhárítás különleges egységeivel. „Ez volt minden idők legnagyobb rajtaütése” – mondta Horst Seehofer, szövetségi belügyminiszter. Soha korábban nem vett részt ugyanis ennyi rendőr egyazon küldetésben Németország modernkori történetében.



Az óriásrazzia fő célpontjai egy 59 éves thaiföldi nő és 62 éves német partnere voltak, a vádak szerint egy egész Németországra kiterjedő nemzetközi embercsempész hálózatot működtettek. Thaiföldről utaztattak fiúkat, lányokat és transzneműeket Németországba, ahol prostituáltakként és szexrabszolgákként tartották fogva őket.

A német szövetségi rendőrség szóvivője szerint a szexmunkásokat embertelen körülmények között kényszerítették prostitúcióra. A prostitúcióra kényszerített thai állampolgárok közül 32-t sikerült kiszabadítani.

Németországban 2002 óta legális a prostitúció, a regisztrált szexmunkások száma több százezerre rúg. Őket azonban a hatóságok regisztrálják, bordélyházaik még adót is fizetnek szolgáltatásaik után. Embereket prostitúcióra kényszeríteni azonban továbbra is illegális, és amint arra Németország történetének legátfogóbb razziája is rámutatott, emberek százait érintő, komoly probléma.