Több drámai videó is felkerült a közösségi felületekre az esőzések okozta árvízről, ami a New York-i metró földalatti megállóit sem kímélte.

A metrókocsikból kiszálló emberek „vízeséseken” keresztül lépnek ki a New York-i metróból. Az utcákról levezető lépcsőkön sem lehet már közlekedni a lezúduló víztömeg miatt.

People are sharing dramatic videos showing flooding in New York City subway stations caused by heavy rain pic.twitter.com/yjvcPLOFZG

— dwnews (@dwnews) 2018. április 17.