Focimeccsen labdázó medve okozott közfelháborodást (Videó)

Timet a Masuk Pjatigorszk és az Angust meccse előtt vezették ki a pályára. A közönség ujjongásban tört ki, amikor az állat megfogta a focilabdát, majd átadta a bírónak és „tapsolni kezdett”.

A focicsapatot azóta több állatvédő szervezet is állatkínzással vádolta meg, de a vezetőség azzal védekezett, hogy az állatot egy cirkusztól kapták kölcsön, és nem ők tanították meg neki a labdás trükköket.

“CRUEL”: Animal rights groups condemn the use of a bear that performed before a Russian soccer match. https://t.co/6diQUMjBww pic.twitter.com/GDWoeTFVvG

— ABC News (@ABC) 2018. április 18.