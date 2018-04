Keresztényekre támadhatott az Iszlám Állam Pakisztánban

A sebesültek között két nő is van, állapotuk stabil, csakúgy mint három társuké.

Két hete, húsvéthétfőn egy keresztény család négy tagját lőtték le az utcán ugyancsak Kvettában és ugyancsak motorkerékpáros fegyveresek. Pakisztán 200 milliós, túlnyomó többségében szunnita muzulmán népességének 2 százaléka keresztény.

At least 2 dead, 5 injured in attack on Christian community near church in Quetta as worshippers were leaving church after sunday mass. Locals gathered outside BMC to protest. Earlier on 2nd April 4 Christians were shot dead in Quetta who had travelled there to celebrate Easter pic.twitter.com/mqpjxe3ubL

