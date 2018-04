Már általános iskolában kezdenék a tehetséggondozást Kárpátalján

Megkezdődött a Fiatal Tehetség Programjának felvételi szezonja. Az élményközpontú képzéseiről ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) kurzusai szeptembertől Kárpátalján is elindulnak, az első határon túli FIT-központ Beregszászban nyílik.

Eddig csak Magyarországon: Budapesten, Pécsen, Miskolcon, Szolnokon, Kecskeméten és Veszprémben volt központja az MCC-nek, de a közeljövőben megnyílik az első külhoni központjuk is Kárpátalján, mondta Constantinovits Milán, a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjának szakmai vezetője. Hangsúlyozta: a kisebbségi magyarság körében jóval úttörőbb és rendhagyóbb ez a terjeszkedés, amire már nagy igény mutatkozott.



Az ottani magyarságot is szeretnék segíteni, és lehetővé tenni, hogy minél többen helyben tudjanak maradni – jegyezte meg Constantinovits Milán. Ennek alapjait, mint kiemelte, a jövő értelmiségi vezetőinek életpályát egyengetve igyekeznek lefektetni.

Az MCC FIT-központjának programjába a helyi 6. osztályosok kapcsolódnak be ősztől. A munkába be szeretnék vonni a helyi magyarság oktatóit is, hisz a szakmai vezető véleménye szerint rendkívül fontos, hogy ne csak anyaországi oktatók vegyenek részt a képzésben. Constantinovits Milán azt is fontosnak tartotta leszögezni, hogy nem feltétlenül az a tehetség egyetlen mérőszáma, hogy valaki az iskolában milyen teljesítményt nyújt.

A felvételi folyamat során a jelentkezők intelligenciáját, kreativitását, és érzelmi intelligenciáját is értékelni fogják, mutatott rá. A képzés során inkább az életre, semmint az iskolai tematikára koncentrálnak. Példaként hozta, hogy a matematikát nem önmagában, hanem bizonyos esetekben a matematika és a művészet kapcsolatán keresztül igyekeznek majd komplex módon és gyakorlatorientáltan bemutatni.

A gyerekek nem csak elméleti tudást kapnak, hanem gyakorlatban is kipróbálhatják magukat, jegyezte meg Constantinovits Milán. Hozzátette: előmenetelüket folyamatosan figyelemmel követik majd, és a tehetséggondozásban – mely az egyetemi tanulmányok végéig tart – pszichológusok is segítik őket.

A programra június 30-ig lehet jelentkezni az MCC honlapján szülői illetve tanári ajánlással együtt.