„Cselekvésre” szólít fel London Szíriában

A brit kormány szerint "cselekvésre van szükség" annak megakadályozására, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök rezsimje ismét vegyi fegyvert vethessen be. A brit közvélemény egy felmérés szerint nem támogatja a brit részvételt az esetleges katonai akcióban.

Theresa May brit miniszterelnök csütörtökre kabinetülést hívott össze annak megvitatására, hogy London milyen választ adjon a szíriai Dúma városában állítólag múlt szombaton történt vegyifegyver-használatra. A Downing Street által csütörtök este kiadott közlemény szerint a kabinetértekezlet megállapította, hogy “nagy valószínűséggel” az Aszad-rezsimet terheli a felelősség a támadásért, amelyről a szíriai ellenzéki erők számoltak be.

Brit F-35B ötödik generációs vadászrepülőgépek kötelékrepülése. MTI/EPA/Ken Pike/ Brit Védelmi Minisztérium

A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása nem tér ki arra, hogy a kabinetülésen született-e konkrét döntés a lehetséges brit válaszlépésekről, de a közlemény szerint megállapodás jött létre arról, hogy Theresa May folytassa együttműködését az Egyesült Államokkal és Franciaországgal a nemzetközi reakció összehangolása végett. Egybehangzó brit médiaértesülések szerint May már a csütörtöki kabinetülés előtt azt pártolta, hogy Nagy-Britannia akár parlamenti szavazás nélkül is csatlakozzon a szíriai rezsim elleni nemzetközi katonai fellépéshez, ha ilyen beavatkozásról döntés születik.

Azonban a csütörtöki kabinetülésről este kiadott hivatalos közlemény szerint az értekezleten egyetértés volt abban, hogy nem lehet “szó nélkül hagyni” a vegyi fegyverek használatát, mivel az ilyen fegyverek bevetése a nemzetközi jog további erózióját jelenti.

Nem támogatja a brit közvélemény a brit beavatkozást

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov csütörtökön ismertetett felmérése szerint azonban a brit választók jelentős hányada ebben nem támogatná a miniszterelnököt. A YouGov több beavatkozási lehetőségről kérdezte a vizsgálatba bevont 1600 fős választói csoportot. Arra a kérdésre, hogy támogatnák-e, ha a brit fegyveres erők manőverező robotrepülőgépeket vetnének be a szíriai rezsim katonai célpontjai ellen, a megkérdezettek alig 22 százaléka válaszolt igennel, 43 százalék ellenezte ezt a lehetőséget.

Még nagyobb arányú, 50 százalékos lenne az elutasítottsága annak, hogy más szövetséges erők oldalán brit szárazföldi alakulatok vonuljanak be Szíriába a polgári lakosság megvédésére. Ezt a lehetőséget is csak 22 százalék pártolná. A YouGov felmérése szerint abszolút többség, 51 százalék ellenezné, ha a brit fegyveres erők más szövetséges hadseregekkel együtt Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalmának megdöntése végett kezdenének katonai akcióba Szíria területén. Ezt a megkérdezettek 17 százaléka helyeselné.

A cég által felvetett beavatkozási lehetőségek közül csak a szíriai légtérben érvényesítendő repülési tilalomnak volt jelentős támogatottsága: ezt a felmérésbe bevont britek 60 százaléka pártolná, és csak 9 százalékuk ellenezné.