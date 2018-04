A Nemzetközi Valutaalap optimista a bevándorlás gazdasági hatásait illetően. Ugyanakkor az IMF szakértői elismerik, hogy a migránsok befogadása problémákat is okozhat, és politikai értelemben visszaüthet az idegen kultúrájú tömegek megjelenése Európában. Utóbbi egyértelműen látható az osztrák, vagy éppen az olasz választások eredményén. Előbbi pedig az öreg kontinensen megszaporodott terrorcselekményekben, az utcai erőszakban és az importált vallási és etnikai konfliktusokban ölt testet.

Elgondolkodtató becslést közölt a napokban az Egyesült Nemzetek Szervezete. Prognózisa szerint az évszázad közepére a fejlett országok csaknem felében csökkenni fog a népesség. A munkaképes korú dolgozóknak néhány évtizeden belül kétszer annyi idős embert kell majd eltartaniuk, mint ma. Az ijesztő jövőképre azonnal megérkezett a Nemzetközi Valutaalap optimista válasza, az IMF szerint „a megoldás itt áll a határainknál”.

Az M1 Szemtől szembe című műsorának Bauer Béla, a Századvég vezető kutatója és Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa volt a vendége.



A no-go zónákban saját törvényeik szerint élnek a migránsok

Bauer Béla elmondta: az IMF javaslata a migráció társadalmi hatásait egyféleképpen érzékelteti, amely szerint „nehéz a befogadás”. „A probléma az asszimiláció, vagy éppen az emancipáció kérdése. Asszimilálni azokat a csoportokat lehet, amelyek megpróbálnak alkalmazkodni az adott társadalmi elvárásokhoz” – nyilatkozta a szakértő.

„A no-go zónában egy zárt társadalmi közeg, a saját törvényei szerint intézi az ügyeit, egy, a korábbi lakhelyétől eltérő országban” – fogalmazott, majd úgy folytatta: ez a zárt közeg nem hajlandó tudomásul venni, hogy vendégként, alkalmazkodnia kellene a befogadó országhoz.

Kettészakad a társadalomban való gondolkodás

A Századvég kutatása is rámutatott: most már Nyugat-Európában is tisztában vannak azzal, hogy nem menekültek, hanem gazdasági bevándorlók érkeznek a kontinens területére – közölte Deák Dániel.

„2015-ben még többségben voltak azok, akik menekültekről beszéltek, és azt mondták, hogy ide csak az üldöztetés elől érkeznek az állampolgárok. Mostanra már Németország társadalma is fordulatot mutatott ebben a kérdésben” – fűzte hozzá a politológus.

Bauer Béla szerint kettészakad a társadalomban való gondolkodás, míg a nép együtt érez a problémával, addig a politikai vezetés felülről nézi az események folyását. „Ha ez az olló tovább nyílik, ez a probléma óriási értékrendi feszültségekhez vezethet” – vélekedett.

Bevándorlók gyalogolnak rendőrségi járművek vezetésével egy befogadóközponthoz a németországi Wegscheidban 2015. október 27-én. (MTI/EPA/Armin Weigel)

Szinte lehetetlen az integráció

Deák Dániel elmondta: elképesztő mennyiségű embertömeg érkezett Európába, Németországban pedig már megtapasztalták azt, hogy az integráció szinte lehetetlen ezeknél a társadalmi csoportoknál.

A Németországban élő török kisebbség egy külön világot alakított ki magának, teljesen elszakadva a német többségi társadalomtól – tette hozzá.

A Figyelő főmunkatársa hangsúlyozta: a bevándorlás elsősorban a legszegényebb társadalmi csoportokat érinti, a migráció miatt a szociális ellátórendszerből és az iskolarendszerből szorulnak ki azok a németek, akik szegényebb társadalmi csoportokban élnek.

A migráció kapcsán olyan fordulatok fognak következni Nyugat-Európában, amelynek a következményeit még fel sem tudjuk fogni, a költségvetés akár össze is roppanhat a befogadó államokban – közölte Deák Dániel.