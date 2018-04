Kémkedés címén emeltek vádat egy férfi ellen Svédországban

A kínai születésű svéd állampolgár a hatóságok szerint Kína megbízásából információkat gyűjtött Svédországban élő tibeti menekültekről – közölte csütörtökön Mats Ljungqvist, svéd ügyész. aki szerint „ez különösen súlyos bűncselekmény, mert a kémkedés nagyon sebezhető emberek kárára történt”.

A svéd biztonsági szolgálat (SAPO) közölte: a férfit február végén vették őrizetbe, azóta együttműködik más európai országok rendőrségeivel is. A SAPO egy ideig nyomon követte, hogy a férfi hogyan gyűjtött információkat a Svédországban élő tibetiek körében, és hogyan adta át ezeket az adatokat egy másik ország hírszerzési tisztségviselőjének. Ezt az országot a svéd hatóságok nem nevezték meg. Ljungqvist elmondása szerint a férfi személyes ügyeket érintő információkat gyűjtött: lakcímeket és családi kapcsolatokról, politikai tevékenységről, találkozókról, utazásokról szóló adatokat.

Stockholm és Peking viszonya már feszült egy ideje. Kínában több hónapja fogva tartanak egy svéd állampolgársággal is rendelkező hongkongi könyvkereskedőt azzal a gyanúval, hogy államtitkokat szivárogtatott ki az országból. Kuj Min-haj vezető kínai politikusokról szóló botránykönyvek kiadására szakosodott, és olyan műveket is árult, amelyeket Peking betiltott. Január 20-án szállította le a kínai rendőrség egy Pekingbe tartó vonatról. Az esetnek a vele utazó svéd diplomaták is szemtanúi voltak.

A kínai hatóságok határozottan elutasították a svédek kérését, hogy engedjék szabadon Kuj Min-hajt. Margot Wallström svéd külügyminiszter az ügy miatt hevesen támadta Pekinget.