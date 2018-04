Senki sem élte túl az amerikai kisrepülő-balesetet (Videó)

A Scottsdale repülőtértől északra fekvő golfpályára a sürgősségi csapatok mellett a tűzoltóság is kiérkezett, de már nem találtak túlélőket a kigyulladt gép roncsai között. A Piper PA24 típusú kisrepülő felszállás után nem sokkal lezuhant a golfpályára, majd a becsapódás után kigyulladt.

Firefighters respond to scene where a small plane crashed and burst into flames on an Arizona golf course. There were no survivors, authorities said. https://t.co/DtL9bWSKgC pic.twitter.com/YArJ0WuYNX

— ABC News (@ABC) 2018. április 10.