Megakadályoztak egy terrortámadást Berlinben

A rendőrség őrizetbe vett négy férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy késes támadást akartak végrehajtani a német fővárosban vasárnap lebonyolított nemzetközi félmaraton futóverseny nézői között - jelentette biztonsági forrásokból származó értesüléseire hivatkozva hírportálján a Die Welt című német lap.

A Die Welt szerint a gyanúsítottak a 2016 decemberében egy berlini karácsonyi vásáron történt iszlamista terrortámadás elkövetője, Anis Amri köréhez tartoznak, és társuk halálát akarták megbosszulni a késes támadással. A hatóságok hosszabb ideje megfigyelés alatt tartották a csoport vezetőjét, így nem fenyegette „konkrét veszély” a futóversenyt.

Volf-Nagy Tünde, az M1 berlini tudósítója arról számolt be, hogy a félmaratonon rekordszámú, 32 ezer embert vett részt, ráadásul a kellemes tavaszi idő miatt, nagyon sokan mentek ki megnézni az eseményt.

A hatóságok emellett átkutattak egy lakást is, amit a 2016 decemberi, karácsonyi vásáron elkövetett merénylet után is átvizsgáltak. Speciális, robbanószer-kereső kutyákat is bevetettek – az eredményről még nem számoltak be. Ugyanakkor azt már több helyről is megerősítették, hogy különösen kiélezett késeket találtak az ingatlanban és annak pincéjében is.

2016 decemberében elkövették azt a hibát a hatóságok, hogy utolsó utáni pillanatig vártak a letartóztatással, ezért a terrorista el tűnt a szemük elől és el tudta követni a merényletet. Ebből tanulva szigorítottak a biztonsági intézkedéseken, ugyanakkor a münsteri gázolás után a német kormány ismét elővette a koncepciót és további szigorításokat vezettek be, aminek az eredménye lett, hogy elkapták a négy, terrortámadásra készülő férfit – közölte a Volf-Nagy Tünde.

A tudósító azt is elárulta, hogy a maraton célja mellett van ráadásul a magyar nagykövetség is, ahová rengeteg magyar ment el szavazni.