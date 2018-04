Harminchat külképviseleten már befejeződött a szavazás

A voksolás az időeltolódás miatt szombaton kezdődött az amerikai kontinensen, ahol közép-európai idő szerint vasárnap délutánra már be is zártak a szavazókörök; csakúgy, mint Ausztráliában és Ázsia keleti részében: a harminchat külképviseleten összesen 4972 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, és 4376-an meg is jelentek, vagyis 88 százalék szavazott – közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel vasárnap délután.