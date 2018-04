A külföldi lapok is foglalkoznak a hazai választással

A rendkívüli részvételi arányt emelik ki helyszíni tudósításaikban a külföldi lapok. A nemzetközi sajtó nagy vonalakban ismertette a legutóbbi felmérések adatait, valamint a legfontosabb kampánytémákat. A cikkekben felhívták a figyelmet, hogy bár a kormánypártokat tartják a legesélyesebbnek a győzelemre, a magas részvétel kiszámíthatatlanná teszi a végeredményt.

A világ legtöbb hírportálján a magyar választás a legfontosabb témák között van. Sok újság, televíziós társaság küldött tudósítót, stábot Budapestre, és jelentkeznek be rendszeresen a fővárosból.

Orbán Viktor Fidesze harmadik egymás utáni ciklusára készül – ezt emeli ki a BBC hírportálján közölt összeállítás. A brit közszolgálati csatorna cikke szerint előzetesen a legtöbben a Fidesz győzelmére számítanak, az írás azonban felhívja a figyelmet a rekordmagas részvételi arányra és a bizonytalan szavazók nagy számára is, ami megjósolhatatlanná teszi a voksolás végkimenetelét.

A rendkívül magas részvételi arányt emeli ki írásában a német Die Welt is. A lap ismerteti, hogy a választást megelőző felmérések a Fideszt tartották a legesélyesebbnek a győzelemre. A Welt szerint a 70 százalék feletti részvétel ugyan kiélezi a versenyt, ám egyelőre nem tudható, hogy az ellenzék képes-e abból profitálni – írják.

A CNN amerikai hírtelevízió szerint Orbán Viktor negyedik kormányfői megbízatására készül. A CNN röviden ismerteti a kormány vitáit Brüsszellel, és beszámol arról is, hogy a kampány központi témája az illegális bevándorlás volt.

Az európai témákkal gyakran foglakozó amerikai hetilap, a Politico hírportálja is helyszíni riportban számolt be a magyarországi választásokról. A lap is a magas részvételi arányt emeli ki, ami nehézzé teszi a végeredmény megjósolását.