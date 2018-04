Trump keményít, ezentúl őrizetbe kerülnek az illegális bevándorlók

Az amerikai elnök pénteken este utasítást adott ki, véget vetve az illegális bevándorlókra vonatkozó "fogd meg és engedd el" politikának, amely szerint az illegális migránsokat elfogásuk után szabadon bocsátották, és szabadlábon várhatták ki a sorsukról döntő bírósági tárgyalást.

Az elnöki utasításban Donald Trump egyúttal megbízta James Mattis védelmi minisztert, hogy állítsa össze azoknak a katonai létesítményeknek a listáját, amelyek az illegális bevándorlók fogva tartására alkalmasak. Az elnök elrendelte, hogy a határnál elcsípett illegális bevándorlókat le kell tartóztatni, és a lehető leghosszabb ideig fogva kell tartani. Utasítást adott egyúttal arra is, hogy a menekültközpontokba az eddiginél jóval több, bevándorlással foglalkozó munkatársat küldjenek, hogy felgyorsuljon a menedékkérők ügyének elbírálása. A több menedékközpont kialakítása lehetővé teszi azt is, hogy a kitoloncolandókat azonnal a határhoz vigyék, anélkül, hogy előtte szabadon bocsátanák őket.

Amerikai határőrség járműve az amerikai-mexikói határon. MTI/EPA Fotó

“Az elnök számára a legfontosabb az amerikai nép védelme és biztonsága, és betartja ígéretét, hogy megvédi országunkat, és biztosítja a törvények tiszteletben tartását” – fogalmazott a kiadott közleményben Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője. A direktívát a Fehér Ház megküldte az igazságügyi miniszternek, továbbá a védelmi, a belbiztonsági és az egészségüggyel foglalkozó humán erőforrások tárcái vezetőinek is. Trump rendszeres beszámolót is kért a tárcáktól az utasítás végrehajtásáról, s ígéretet tett a finanszírozás megoldására is.

Korábban – péntek délután – Jeff Sessions igazságügyi miniszter arra utasította a szövetségi ügyészeket a déli határoknál lévő szövetségi államokban, hogy minden egyes illegális bevándorlóval szemben zéró toleranciát tanúsítsanak.

Az Egyesült Államokban 2001 júniusában – az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság döntése értelmében – szüntették meg az illegális bevándorlók fogva tartására vonatkozó szabályokat. A legfelsőbb bíróság kimondta, hogy hat hónapnál tovább senkit nem lehet fogva tartani, hacsak a kormány nem tudja bizonyítani, hogy a kitoloncolásra vonatkozó döntés záros határidőn belül megszületik.