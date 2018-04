Svédországban nem beszélnek a migráció és a terrorveszély összefüggéséről

Napra pontosan egy évvel ezelőtt gázolásos merényletet hajtott végre egy üzbég származású bevándorló a svéd fővárosban, Stockholmban. A gázolásos merénylet rövid időn belül a negyedik volt Európában, a nizzai, a berlini és a londoni eset után.

Az M1 munkatársa a merénylet helyszínén azt mondta: a terrortámadást követően a svéd miniszterelnök azt ígérte, hogy ez a barbár tett, amely Svédország életének első iszlamista terrortámadása volt, nem fogja megváltoztatni a svéd társadalmat, és nem fogja lerombolni azokat a vívmányokat, amiket Svédország eddig elért.



A svéd médiában nem lehet beszélni arról, hogy az óriási bevándorlóáradat növelte volna a terrorveszélyt – közölte.

A hatóság emberei sem beszélhetnek arról, hogy azok a migránsok, akik ellenőrizetlenül bejöttek Svédországba, azok bármilyen módon köthetőek lennének a terrorveszélyhez – tette hozzá.

Elszállítják svéd főváros központjából a teherautót, amely nagy sebességgel egy sétálóutca járókelői közé hajtott, majd egy bevásárlóközpontnak ütközött 2017. április 7-én. (MTI/EPA/Maja Suslin)

Kőoroszlánokat helyeztek el a merénylet helyszínén

A merénylet megváltoztatta azoknak az életét, akiket aktívan érintett az egy évvel ezelőtti esemény. A merénylet helyszínén kőoroszlánokat helyeztek el, amelyek kifejezetten azért kerültek oda, hogy elejét vegyék az egy évvel ezelőttihez hasonló eseményeknek – nyilatkozta az M1 munkatársa.

A Svédországban élő magyarok szerint kiközösítik azt, aki ki meri mondani, hogy a tömeges bevándorlás terrorveszélyt hozott magával az országba – tette hozzá.

Teherautó hajtott nagy sebességgel egy stockholmi sétálóutca járókelői közé, végül egy bevásárlóközpontnak ütközött tavaly április 7-én. A tettes négy embert gázolt halálra, tizenöten pedig súlyos sérüléseket szenvedtek. Később egy további sérült meghalt.

Európa szerte 12 hasonló terrortámadás történt az elmúlt 3 évben, valamennyi merénylet mögött az Iszlám Állam állt.

Franciaországban megpróbálnak együtt élni a terrorveszéllyel

A 2015-ös, a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen végrehajtott párizsi terrortámadás után hirdette ki a legnagyobb terrorkészültséget az akkori francia kormány, amely azt jelenti, hogy százezer csendőrt, rendőrt, és hozzájuk tízezer katonát rendeltek terrorellenes szolgálatra.



A 2015. november 13-ai párizsi merényletsorozat után pedig rendkívüli állapotot hirdettek Franciaországban, ami két évig volt érvényben. Ez volt az a pillanat, amikor a határokat lezárták. Azóta a fokozott határellenőrzést Franciaország félévente meghosszabbítja.

A rendkívüli állapot állandósult, és a terrorkészültség most is a legmagasabb szintű Franciaországban, ahol az emberek megpróbálnak együtt élni a terrorveszéllyel – közölte az M1 tudósítója.

A migráció kérdése megosztja a német társadalmat

Németországban egy tunéziai férfi 2016. december 19-én 12 embert gázolt halálra és 56 embert megsebesített, amikor Berlin egyik legforgalmasabb karácsonyi vásárán a tömegbe hajtott egy kamionnal.



A terrortámadás helyszínén jelenleg is vannak friss virágok, a 12 áldozat neve pedig nem csak a lépcsőbe vésődött be, hanem a németek emlékezetébe is.

A tér talapzatán található aranyszínű repedés szimbolikusan jelzi, hogy ettől kezdve egy hatalmas törés van a német társadalomban, a migráció és a terrorizmus kérdése megosztja a lakosságot. Egy friss felmérés szerint az emberek 73 százaléka nyilatkozta azt, hogy a terrorizmustól fél a legjobban – mondta az M1 tudósítója.