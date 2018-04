Münsteri merénylet: a német sajtó szerint egyértelműen bevándorlók állnak a háttérben

Egy belvárosi étterem teraszán ülő emberek közé hajtott délután egy autós a németországi Münsterben. Az eddigi hírek szerint legkevesebb hárman meghaltak, és nagyjából 30-an megsérültek. A sofőr öngyilkos lett. A város központi részét lezárták a rendőrök. Német lapok információi szerint bevándorló hátterű támadás történt, de egy friss törvény tiltja, hogy megnevezzék a támadó származását. KÉPGALÉRIÁVAL.

Münster egy háromszázezres város Németország északi részén. Történelmi óvárosának közepén van egy kis tér, rajta a várost szimbolizáló szoborral. Ez a tér találkozóhelye a város lakóinak. Itt hajtott egy teraszon üldögélő emberek közé kora délután egy kisteherautó.

A belvárosban sokan voltak ebben az időben – egy több ezer fős demonstrációra készültek a Németországban élő kurdok. Egyelőre nem tisztázott, hogy az akciónak volt-e köze a tervezett tüntetéshez. A belvárost a hatóságok lezárták, és arra kérték a lakosságot, hogy lehetőleg kerüljék el a környéket.



Tömegbe hajtott egy jármű Németországban

A rendőrség kora este megerősítette, a támadásnak négy halottja van – ezek közül az egyik maga az elkövető. Ezen felül azonban meglehetősen szűkszavúan nyilatkoztak. A különböző helyi híroldalak, a különböző hatóságokra hivatkozva harminc és ötven közötti sebesültről szólnak. Úgy tudni, hatan közülük életveszélyes állapotban vannak.

Az elkövető a helyszínen öngyilkos lett. Személyazonosságát a rendőrség egyelőre nem hozta nyilvánosságra. Ahogy azt sem mondták el, pontosan mi is az a gyanús tárgy, amelyet a gépjármű átvizsgálásakor találtak.

A bűnügyi helyszínelők tovább dolgoznak a tett helyszínén, felderítik és biztosítják a nyomokat. Mélyebb következtetéseket egyelőre nem vonhatunk le – mondta a rendőrség szóvivője.

Egyelőre nem egyértelmű, hogy voltak-e az elkövetőnek társai. Olyan hírek is napvilágot láttak, hogy egyet elfogtak már, és további hármat keresnek még. A rendőrség először cáfolta ezt az értesülést, később azonban azt mondták, hogy nem zárják ki, hogy a gépkocsiban többen is voltak. A szövetségi belügyminiszter gyors és alapos vizsgálatot ígért.

Nem véletlen, hogy egyből terrortámadásra gyanakodnak

Volf-Nagy Tünde, az M1 berlini tudósítója elmondta: egyáltalán nem véletlen, hogy a forgatókönyv alapján sokan egyből terrortámadásra gyanakodnak. Az elmúlt években ugyanis több hasonló támadásra láthattunk példát. 2016 decemberében például egy karácsonyi vásárba hajtott be egy terrorista, 12 embert megölve ezzel.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a legfrissebb információi szerint a támadó nem volt egyedül az autóban. A rendőrség próbálja tisztázni ezt is, illetve hogy volt-e köze a gázolásnak a bejelentett kurd tüntetéshez.

A magyar tolmácsot egyelőre nem hívták, és ez biztató

Több magyar is él Münsterben. Olyannal is beszéltek az M1 munkatársai, aki néhány méterre dolgozik a támadás helyszínétől. Van tolmács is a kint élők között: őt eddig nem hívták segíteni, dolgozni, így bízik benne, hogy nincsen magyar a sérültek és az áldozatok között.

Sikerült elérni interneten egy bírósági tolmácsot, aki elmondta: bíztató jelnek tartja, hogy eddig még nem hívták így remélhetőleg nincsen magyar sérültje a támadásnak. Hozzátette: nem gondolta volna, hogy ide is elérnek a támadások.

Bobory Eszter úgy nyilatkozott az M1-nek: mivel angol tolmács, volt természetesen dolga migránsokkal, de Münster és környéke nem tartozik a veszélyes városok közé, ezért is döbbenetes, hogy Münsterben történt ez.

A Híradónak nyilatkozott az eset után a helyszíntől pár méterre dolgozó magyar lány is. Ő azt mondta, néhány órával a támadás előtt még ott sétált.

Plósz Boglárka elmondta: egyik ismerőse írt üzenetet arról, hogy mi történt, „folyamatosan megy az egész online élőadásban az egész hírcsatornán. Onnan értesültünk igazából az egészről, hogy mi történt. És természetesen le vagyok sokkolva, mert ha később ott megyek el akkor akár velem is történhetett volna”.

A Híradónak nyilatkozó másik kint élő magyar pedig arról beszélt, hogy a közelben mintegy 600 migráns él, de eddig nem volt velük probléma, így nagyon megdöbbentette őket a mostani eset.

Simon Péter, a Münsteri Magyar Misszió plébánosa telefon úgy nyilatkozott: „a város is egyre inkább tapasztalni fogja, hogy mit jelent a migránsokkal való együttlét. Picit délebben, már egy 100 kilométerre, 80 kilométerre ott már vannak olyan zónák, városokban, ahol nem ildomos járni.”

A Münsterben élő magyarok azt mondják, folyamatosan figyelik a híreket és egyelőre otthon maradnak.

Az M1 tudósítója, Noll Katalin útközben Münster felé bejelentkezett Darmstadtból. Arról számolt be, hogy az általuk megkérdezettek is értesültek a gázolásról, a hír sokkolta őket. Egy babakocsival sétáló anya azt mondta, hogy aggódik gyermeke jövője miatt, egy fiatal lány pedig azt hangsúlyozta, hogy ez így nem mehet tovább Németországban.

Szinte nem telik el nap anélkül, hogy a németek nem kapnának hírt valamilyen erőszakos cselekedetről az országukban. A minap Speyerben támadt rá egy idős asszonyra egy sötét hajú, a német nyelvet törő férfi. A lakosság egyre elégedetlenebb, követelik a határok lezárását és a közbiztonság helyreállítását.

Riadóztatták a terrorelhárítókat

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő arról számolt be, hogy egyes sajtóértesülések szerint német állampolgár az elkövető, 1969-ben született, illetve állítólag korábban már voltak pszichés problémái és megpróbált öngyilkosságot elkövetni. Az, hogy volt-e migrációs háttere, illetve hogy radikalizálódott-e, az még nem derült ki.

Azt lehet tudni, hogy riadóztatták a szövetségi rendőrség terrorelhárító csoportját. A bombaszakértőik kimentek a férfi lakására és próbálnak utána járni, van-e ott valamilyen robbanóanyag.

A gázoló holtteste még mindig bent van az autóban, vizsgálják nincs-e esetleg robbanócsapda az autóban.

A szakértő arra is rámutatott, hogy nagyon sok a nyitott kérdés még: ha nem is iszlamista támadás történt, akkor is a gázoló lemásolta a korábbiakat; valamint hogy miért volt nála lőfegyver, amivel agyonlőtte magát, illetve miért pont ezen a napon, amikor a stockholmi terrortámadásnak is az évfordulója van.

Az elmúlt időszakban megsokszorozódtak a merényletek Európában – kronológia

2005. július 7-én Londonban 56 halálos áldozatot és több száz sebesültet követelő, összehangolt robbantásos merényletsorozatot követtek el. Csaknem egy időben négy pokolgép robbant a földalatti-hálózat három forgalmas állomásán, és felrobbantottak egy városi buszt is. A robbantásokat két, az al-Kaida terrorhálózathoz tartozó szervezet is magára vállalta. 21-én újabb négy merényletet kíséreltek meg szintén Londonban, a metróban és egy buszon, de a detonátorok nem léptek működésbe.

2015. január 7-én a Charlie Hebdo című szatirikus újság párizsi székházában egy algériai származású, az al-Kaidával kapcsolatban álló testvérpár tizenkét embert lőtt agyon. Január 8-án egy mali származású harmadik iszlamista terrorista Párizsban lelőtt egy fegyvertelen rendőrnőt, másnap egy kóser kiskereskedésben négy embert gyilkolt meg. Mindhárom terroristával végeztek a kommandósok.

2015. november 13-án hét párizsi helyszínen: éttermeknél, koncertteremben és a nemzeti stadion közelében követtek el összehangolt terrortámadást, amelynek 130 halálos áldozata volt. A terrortámadásért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget.

2016. március 22-én kettős robbantást hajtottak végre az Iszlám Államhoz tartozó dzsihadisták a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren, majd egy metróállomáson. A terrorcselekményeknek 32 halálos áldozatuk volt. 2016. július 14-én Nizzában a francia nemzeti ünnep estéjén egy 31 éves tunéziai a város híres tengerparti sétányán kamionnal hajtott a tömegbe. A tettest a rendőrök lelőtték. A terrortámadásnak, amelyet két nappal később az Iszlám Állam vállalt magára, 86 halálos áldozata volt.

2016. december 19-én egy 24 éves tunéziai férfi Berlin egyik legforgalmasabb karácsonyi vásárán a tömegbe hajtott és tizenkét embert halálra gázolt egy kamionnal, amelynek lengyel sofőrjét korábban agyonlőtte, a sebesültek száma 56 volt. A merényletért a felelősséget az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet vállalta. A merénylőt december 23-án Milánóban lőtték le.

2017. március 22-én a londoni Westminster hídon egy terrorista a gyalogosok közé hajtott, majd késsel a járőröző rendőrökre támadt, akik lelőtték. A merényletben öten meghaltak, ötvenen megsérültek. A felelősséget az Iszlám Állam vállalta magára.

2017. április 3-án öngyilkos robbantásos merényletet követtek el a szentpétervári metróban, a terrortámadásnak 15 halálos áldozata volt és 102-en sebesültek meg. Az öngyilkos merénylő iszlamista szélsőséges kirgizisztáni üzbég volt.

Éppen egy éve, 2017. április 7-én pedig egy stockholmi sétálóutcába hajtott egy furgon. Öt embert halálra gázolt. A tettes egy üzbég férfi volt, aki kapcsolatban állt az Iszlám Állam terrorszervezettel.

2017. május 22-én az észak-angliai Manchester legnagyobb rendezvényközpontjában, a Manchester Arénában pokolgépes merénylet történt az amerikai Ariana Grande teltházas koncertje végén. A támadásban 22-en meghaltak és 116-an szenvedtek kórházi ellátást igénylő sérülést. A halálos áldozatok és a sérültek között sok a gyermek és a tizenéves fiatal, valamint egy rendőrnő is életét vesztette. A terrorcselekményt Az Iszlám Állam vállalta magára.

2017. június 3-án a London hídon egy furgon nagy sebességgel felhajtott a járdára és több gyalogost elütött, majd a járműből kiugrottak a támadók és késsel támadtak a járókelőkre a Borough Market környékén. A merényletben nyolc ember (több külföldi) halt meg és 48-an megsérültek. A három elkövetőt a kivonuló fegyveres rendőri egységek agyonlőtték. A támadást másnap az Iszlám Állam vállalta magára.

2017. augusztus 17-én Barcelona központjában egy dzsihadista kisteherautójával gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket. A merényletben 13-an haltak meg, és több mint 120-an megsebesültek, köztük nagyon sok külföldi volt.