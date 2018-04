A szabadkai külképviseleten is több tízezren adták le levélszavazatukat

Vasárnap lesz az országgyűlési választás, de a határon túli külképviseleteken többen már le is adták a levélszavazataikat. Szerbiában megközelítőleg 73 ezer levélcsomagot várnak vissza – derült ki az M1 műsorából.

Jóllehet postán is vissza lehet küldeni a levélszavazatokat, vagy leadni a CMH-irodákban, amelyek azután továbbítják azokat a külképviseletre, sokan mégis úgy gondolják, akkor van biztonságban a szavazatuk, ha maguk dobják azt be az urnába. Vannak, akik évek múltán is elérzékenyülnek azon, hogy magyar állampolgárok lehetnek.

Háromhetes kampánysorozatot is szerveztek

A Vajdasági Magyar Szövetség háromhetes kampánysorozatot szervezett, hogy a választáson való részvételre ösztönözzék a szavazati joggal rendelkezőket. A kampány résztvevőinek tapasztalata, hogy nem kellett az embereket rábeszélni, hogy szavazzanak.

Voltak, akik több borítékkal a kezükben érkeztek a szabadkai főkonzulátusra. A levélszavazatok leadásakor nem ellenőrzik a személyazonosságot, így a családtagok, ismerősök, utcabeliek szavazatait is bedobhatja egy személy.

„Szerbiának nincs jobb szomszédja, mint Magyarország”

Szerbiának nincs jobb szomszédja, mint Magyarország, és Magyarországnak sincs jobb szomszédja mint Szerbia – hangzott el a VMSZ kampányrendezvényein. A két ország jó kapcsolatát a magyarság is értékeli.

A külképviseleten meghosszabbították a nyitvatartást. A szabadkai főkonzulátuson április 7-ig, azaz szombat estig lehet felvenni a levélborítékokat, és vasárnap estig leadni azokat. Babity János, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja elmondta, a választás napján a magyar szavazókörökhöz igazodnak, így Szabadkán is reggel hat órakor nyitnak és 19 órakor zárnak majd.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a Szerbiában élő magyar állampolgárok közül 53 389-en regisztráltak, azaz részt kívánnak venni az április 8-i parlamenti választáson. Négy évvel ezelőtt az országgyűlési választáson 193 793 levélben szavazó polgár szerepelt a választói névjegyzéken. Idén a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők közül 378 382-en jelezték, hogy voksolni kívánnak.

Ha nem jött meg a szavazólap, a konzulátuson kell érdeklődni

A szavazás előtt a konzulátusokon is folyamatosan tájékoztatják a választókat a legfontosabb tudnivalókról. Egyebek mellett arra is felhívják a figyelmet, hogy aki még nem kapta kézhez a szavazólapját, feltétlenül érdeklődjön személyesen, mert megtörténhet, hogy a konzulátusra érkezett a levélcsomag.