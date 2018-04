Húsz évet kapott a hurrikán után fosztogató férfi

A harmincnyolc éves férfit augusztus 29-én fogta el a houstoni rendőrség, négy nappal azután, hogy a négyes erősségű Harvey hurrikán végigsöpört Texas államon. A vihar napokig ellehetetlenítette a közlekedést a szövetségi állam több településén is, a férfi ezt az időt használta ki arra, hogy tévéket és cigarettát lopjon egy elhagyatott üzletből.

Looter sentenced to 20 years in prison for stealing over $5,000 worth of TVs and cigarettes during Hurricane Harvey. https://t.co/XYif3sDAqn pic.twitter.com/Y9dfmw0zEO

— ABC News (@ABC) 2018. április 5.