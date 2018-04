Elhagyták Oroszországot a kiutasított amerikai diplomaták – közölte újságírókkal Heather Nauert, a washingtoni külügyminisztérium szóvivője csütörtökön.

Nauert – akit a közelmúltban a közpolitikáért és nyilvános diplomáciáért felelős államtitkárnak neveztek ki – azt jelentette be, hogy az Oroszországból kiutasított mind a hatvan diplomata elhagyta állomáshelyét és hazafelé tart az Egyesült Államokba.

„Csütörtök reggel hatvan amerikai diplomata elhagyta Oroszországot, az orosz kormány azon – megalapozatlan – döntésének megfelelően, amellyel nem kívánatos személyeknek minősítette őket” – szögezte le Nauert.

Korábban a Szkripal-ügy miatt az Egyesült Államok hatvan orosz diplomatát utasított ki.

Az amerikai kormány hangsúlyozta, hogy döntése szolidaritás is az Egyesült Királysággal, ugyanakkor a kiutasított orosz diplomaták közül néhányat kémnek minősített. A Seattle városában lévő orosz konzulátust is erre hivatkozva záratta be.