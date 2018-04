Amerika: Armstrong kontra kormány per kezdődik májusban

Május 7-én kezdődik meg a tárgyalás a közel 100 millió dolláros kártérítésre igényt tartó amerikai kormány és az ex-kerékpáros Lance Armstrong ügyében – a cyclingnews.com nevű szaklap csütörtökön tette közzé, hogy a már tavaly februárra tervezett jogi procedúra egy hónap múlva indul Washingtonban.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma csalással vádolta meg a volt sztárkerekest, mondván, milliókat fogadott el az őt és csapatát szponzoráló amerikai postától (US Postal Service), miközben doppingolással érte el sikereit a Tour de France-on. A 46 éves bringás mellett korábbi menedzsere és csapatfőnöke, a belga Johan Bruyneel is a vádlottak padján ül majd.

Lance Armstrong, akit a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) 2012. október 22-én megfosztotta mind a hét Tour de France-győzelmétől, és örökre eltiltotta a versenyzéstől – az amerikai doppingellenes ügynökség szerint Armstrong és volt klubja a sporttörténet legkifinomultabb, legprofesszionálisabb és eddig legsikeresebb doppingprogramját fejlesztette ki és működtette (Fotó: MTI/EPA/Ian Langsdon)

Armstrongot az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége 2012-ben megfosztotta mind a hét Tour-elsőségétől, és örökre eltiltotta a sportágtól, miután kiderült: a sporttörténelem egyik legkifinomultabb doppingcsalását követte el. A sportoló sokáig tagadta, hogy bűnös lenne, 2013 januárjában azonban beismerte, hogy tiltott szerek használatával érte el a sikereit.

A per megindítása Armstrong korábbi csapattársa, Floyd Landis 2010-es vallomása után vált lehetségessé. Az alku szerint a “besúgó” kerékpáros még anyagi ellenszolgáltatásra is számíthat, ha a kormány megnyeri az ügyet és megkapja a kártérítést, az összeg egynegyede az övé lesz. Egy jelentés szerint az amerikai posta 2000 és 2004 között mintegy 32,3 millió dollárt fizetett ki Armstrong csapatának. A kerekes szerint azonban a US Postal tudott a doppingügyekről, és azt kifogásolta, hogy a győzelmek reklámértéke messze meghaladja az állami cég arculatát érő veszteséget.