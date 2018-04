Meghalt egy HIV-pozitív csecsemő, mert anyja nem hisz a „vírusban”

A szibériai Irkutszkban élő nőt, aki maga is több mint öt éve HIV-fertőzött és mindig elutasította a kezelést, gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják, és akár két év börtönbüntetést is kaphat. A nyomozók elmondása szerint a kislány februárban halt meg a tüdőgyulladás egy olyan fajtájában, amely a legyengült immunrendszerű emberek tüdejét támadja meg.

„A csecsemő anyja HIV-pozitív volt és mind a maga, mind a lánya kezelését elutasította” – írták közleményükben a nyomozók. A regionális AIDS-központ szerint a gyermeknél már kialakult az AIDS, mire kórházba szállították.

