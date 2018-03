Rendőrök és katonák ezreit vezényelték ki az ünnepek idejére Európa-szerte

Világszerte figyelik az eseményeket az M1 tudósítói. Rómában rendőrök, katonák és csendőrök vigyáznak a hívőkre és a turistákra, hiszen az olasz hatóságok azt feltételezik, hogy sokkal magasabb a terrorizmus veszélye az országban, mint korábban bármikor is volt. A német emberek húsvétkor általában elhagyják a várost, Berlin belvárosa azonban turistáktól és állig felfegyverzett rendőröktől hemzseg, míg Jeruzsálemben idén csendes, meghitt a húsvét attól eltekintve, hogy mintegy harmincezer palesztin tüntet a határnál.

Tegnap a kereszthalálra emlékeztek Rómában, ma este már a feltámadásra fognak. Sárközy Júlia az M1 tudósítója elmondta, a nagyszombat esti húsvéti vigília szertartást Ferenc pápa vezeti majd a Szent Péter bazilikában, amelyet egyébként kivetítőn és televízión is közvetítenek. A szertartás végén megszólalnak majd a bazilika harangjai is. Vasárnap délelőtt ünnepi szentmisét mutat be a pápa a Szent Péter téren, utána délben húsvéti üzenetét mondja el és ennek a végén Urbi et Orbi áldását adja az egész világra.

Magányos farkasok támadásaira számítanak Olaszországban

A tudósító arról is beszélt, hogy a Szent Péter térre olasz fegyveres katonák, csendőrök csak rendkívüli készültség esetében léphetnek be, hiszen az vatikáni terület, azonban most rendkívüli készültség van – ahogy 2015 óta minden húsvétkor –, hiszen az olasz hatóságok azt feltételezik, hogy sokkal magasabb a terrorizmus veszélye az országban mint korábban bármikor is volt.

Kutyás rendőrök bombát keresnek a római Colosseumnál, mielőtt Ferenc pápa végigjárja a nagypénteki keresztutat, a Via Crucist 2018. március 30-án. Mintegy tízezer rendőr biztosítja a Colosseum környékét a keresztút idején, amelynek évszázadokra visszatekintő hagyománya során Jézus szenvedéstörténetének 14 állomását elevenítik fel a katolikusok. (MTI/EPA/Riccardo Antimiani)

Sárközy Júlia elmondta, ennek két oka is van: egyrészt az olaszországi bevándorló családok fiataljai is elkezdtek radikalizálódni és példaképként tekintenek az öngyilkos terroristákra, másrészt az olasz hatóságok sem titkolják, hogy Algéria és Tunézia irányából elindultak az Iszlám Állam összeomlása után Európába visszatérni akaró idegen harcosok, és az éjszaka leple alatt érkeznek meg dél-olaszország partjaihoz.

Megjegyezte, a hatóságok magányos farkasok támadásaiktól tartanak. Az elmúlt napokban négy tunéziai fiatalembert vettek őrizetbe, akik a hatóságok szerint Róma egyik külvárosi metróállomását akarták felrobbantani.

Hozzátette, egészen hétfő éjfélig Róma belvárosát rendkívüli biztonsági ellenőrzés alatt tartják, amit a hívők és a turisták egyébként türelemmel vesznek, a tudósító elmondása szerint Rómában nagy a nyugalom, és megtelt a város, csakúgy mint Firenze, Nápoly, és Milánó is.



Jeruzsálem határánál 30 ezren tüntetnek, eddig 17 halálos áldozat van

Nagyszombaton az írás szerint Jézus a sírjában feküdt. Azon a helyen ma már templom van, alatta ott a szent sír. Shiri Zsuzsa arról beszélt, hogy Jeruzsálemben idén is igen nagy a forgalom húsvétkor, habár csendesebb és meghittebb az ünnep mint általában, a görög ortodox húsvétot, ami sokkal zajosabb, csak egy hét múlva tartják. A katolikusok csendes imával és virrasztással készülnek a holnapi eseményekre.

Állandóak a muszlim-keresztény ellentétek a Közel-keleten, ezért Jeruzsálemben a készültség sokkal nagyobb az átlagosnál, lezárták az összes palesztin területet – Ciszjordániát és a gázai övezetet –, főleg, mert ezt a hétvégét egy eddig nem tapasztalt ellenállás jellemzi. A tudósító elmondta, a gázai határnál péntek déltől már harmincezer ember a határ mellett tüntetésbe kezdett, ennek mérlege eddig 17 halott és több száz sebesült.

Arról is szó esett, hogy Izrael mindenképp megvédi határát a gázai övezetnél. A tudósító rávilágított: a Hamasz elsősorban terrorakciókkal és zsidók elleni támadásokkal próbált fellépni, de most taktikát változtattak a stabil biztonsági intézkedések miatt. Hozzátette, a Hamasz tagjai már hónapok óta próbáltak terrorakciókat elkövetni, azonban rengeteg megelőző intézkedést tettek, így meglehetősen szorult helyzetbe kerültek a tudósító szerint. Miután az utóbbi időben fegyverekre költöttek, már szinte ivóvíz sincs a gázai övezetben és a kutak is tönkrementek. Shiri Zsuzsa hozzátette, a turisták ellen eddig nem követtek el terrorakciókat, eddig békében tudták meglátogatni a szent helyeket.

Berlinben állig felfegyverzetten őrzik a rendet

Bálint Marcell Berlinből tudósított. Azt mondta, Németországban évek óta nincs húsvét, az iszlám kultúra és a muszlim vallás körüli vita nélkül. Húsvétkor egyébként az emberek családtagjaikhoz utaznak, vagy felkerekednek, hogy máshol töltsék el az ünnepeket. Hozzátette, a lakónegyedekben látható, hogy sok helyen le vannak húzva a redőnyök, kevesebb autó áll az utcákon. Azonban Berlin belvárosában nagy a tömeg – részben a turisták miatt is – és állig felfegyverzett rendőröket is lehet látni, arról viszont nincsenek információk, hogy emelték volna a terrorkészültségi szintet. A biztonsági szerveknek nincsenek információi arról, hogy bárki is merényletet készítene elő, magyarázta a tudósító.

Tavaly Németországban csaknem száz keresztényellenes támadás történt tavaly. Bálint Marcell kifejtette, a nemzetközi migrációs válság elmélyülése óta emelkedik a vallási vonatkozású bűncselekmények száma Németországban, ezeknek három fő formájuk van, a zsidóellenesség, a keresztényellenesség és a muszlimellenesség.

A keresztényellenes bűncselekményeket tavaly óta egy külön kategóriában regisztrálják a bűnüldözési statisztikában. A tavaly január-novemberi időszakban mintegy 97 keresztényellenes bűncselekmény történt, ezek között előfordul keresztény jelképek elleni rongálás, de sok erőszakos bűncselekményt is elkövetnek. Történt egy gyilkosság is: egy 38 éves afgán nőt azért gyilkolt meg egy afgán férfi, mert a nő felvette a keresztény vallást. Az elkövetőt időközben elítélték, életfogytig tartó börtönbüntetést kapott.