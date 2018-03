Ismét rabok lábát mossa meg Ferenc pápa nagycsütörtökön

Nagycsütörtök délelőtt Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában krizmaszentelő misét mutat be: a pápa, aki Róma püspöke is, megáldja és megszenteli az egyházmegyéjében a következő évben a keresztelésekhez és a betegek kenetéhez használt szent olajokat, valamint a többek között bérmáláskor és papszenteléskor is használt olajat (krizmát) – a húsvét szent hetét megnyitó misén Ferenc pápa az egyházi hagyomány szerint megújítja papi fogadalmát a vele koncelebráló bíborosokkal és püspökökkel együtt.