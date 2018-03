Egyre több gondot okoznak a no-go zónákban is a bevándorlók Németországban

Az M1-nek újabb németek beszéltek arról, milyen változásokat okoz a bevándorlás az országban. Sokan panaszkodtak arra, hogy egyre több a no-go zóna, ahol már csak elvétve lehet németekkel találkozni. Kedd este Duisburgban egy nyolcvanfős, férfiakból álló csoport késekkel felfegyverezve vonult végig a városon. Egyes körzetekbe az M1 stábja is csak testőrrel mert bemenni.

Az M1 stábja Dortmund északi városrészében forgatott, amit no-go zónának is neveznek, az ottani lakosság nagy része ugyanis idegen származású. A stáb tapasztalatai szerint a házak rendezetlenek, a falak, kapuk tele vannak falfirkákkal. Ezen a környéken alig laknak már németek. Az egyik névtáblán nyolc idegen név is olvasható. Az utcán napközben is nagy a forgalom.

Németországba 1990 környékén, a rendszerváltozáskor és néhány évvel később, a délszláv válság elmélyülésekor is sok bevándorló érkezett. 2015-ben pedig csaknem ugyanennyien – ezúttal Líbiából, Szíriából, Irakból. Az M1 stábját a forgatáskor személyvédő kísérte.

„Jól látható, hogy ezek az emberek nem integrálódtak, az integráció teljes egészében csődöt mondott. Az emberek a saját szubkultúrájukban élnek. Ők muszlim országokban nőttek fel, az újonnan érkezett másfél millió migráns pedig egyáltalán nem javít a helyzeten” – mondta a személyvédő férfi.

Csaknem mindennaposak a támadások

Észak-Rajna-Vesztfália Duisburg településének Hamborn nevű részében is csak külföldiekkel találkozott a stáb. Egy német nő az M1-nek nyilatkozott, kérte, hogy arcát ne mutassák. Azt mondta: állandó félelemben él, 2015 óta klánok alakultak ki, több német családot is elüldöztek. Hozzátette: az arab klánokkal vannak problémáink. Senki nem segít, őt is zaklatták már, de nem akar róla beszélni.

A német nő szerdán küldött egy videót az M1-nek, amelyen látszik, hogy férfiak, hosszú késekkel és fémtárgyakkal felfegyverkezve randalíroztak Duisburgban, ahol verekedés is kialakult. A rendőrségnek sikerült megfékeznie a zavargásokat.

Több német tartományban is hasonló a helyzet. A Schleswig-Holstein tartománybeli Hamburg egyik parkját is kedvelik a bűnözők. Rejtett kamerával sikerült felvenni egy férfit, aki éppen drogot árul.

