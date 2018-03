Az Ausztráliában partra vetett több mint százötven cetből csak ötöt sikerült megmenteni

A nyugat-ausztráliai Hamelin-öbölben partra vetett több mint százötven cet közül csak ötöt sikerült megmenteni – közölte az ABC ausztrál hírtelevízió szombaton.

Az ABC beszámolója szerint eleinte hat tengeri emlőst sikerült darukkal egy másik partszakaszra, s onnan a mélyvízbe visszaemelni. Csakhogy a cetek egyike ismét kivetődött a strandra, s el kellett altatni.

A Perthtől háromszáz kilométerre délre fekvő partszakaszon pénteken leltek rá halászok a partra vetett tengeri emlősökre, amelyek többsége rövidszárnyú gömbölyűfejű delfin volt. Segítők a még életben lévő állatokat igyekeztek visszatolni a vízbe, erőfeszítéseik azonban többnyire nem jártak sikerrel. Szakértők most DNS mintákat vesznek a cetektől, hogy tisztázhassák, mi késztette őket a partra kiúszni.

A szóban forgó partszakaszt a hatóságok még pénteken elővigyázatosságból lezárták, mert félő, hogy a tetemek cápákat csalogatnak a térségbe. A rövidszárnyú gömbölyűfejű delfin egyaránt megtalálható a trópusi és mérsékelt övi vizekben. Egy kifejlett példány akár hétméteresre is nőhet, a súlya a három tonnát is elérheti. A Hamelin-öbölben 2009-ben is több mint nyolcvan cet vetődött partra és múlt ki.