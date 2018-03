Várják a magyarázatot az állam- és kormányfők a Facebooktól

Több, a közelmúltban nagy felzúdulást keltett ügyet is tárgyaltak a brüsszeli EU-csúcson. Az állam- és kormányfők magyarázatot várnak a Facebooktól, miként történhetett meg, hogy az amerikai informatikai óriáscég 50 millió felhasználójának személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe. A csúcstalálkozón emellett a vártnál keményebb állásfoglalás született az egykori orosz kém, Szergej Szkripal megmérgezése körüli diplomáciai botrányban – hangzott el az M1 Híradójában.

A politikusok is használják a közösségi médiát a választókkal való kapcsolattartás során, a Facebook mégsem ezért szerepelt az uniós csúcs két napjának legfontosabb témái között Brüsszelben. Ezúttal nem is csupán az amerikai óráscég európai adóelkerülése foglalkoztatta az állam- és kormányfőket. A tagországok vezetői elsősorban azzal az adatkezelési botránnyal foglalkoztak, amely pár nap alatt 60 milliárd dolláros veszteséget okozott a Facebooknak.



50 millió felhasználó személyes adatait szerezték meg

A brit Guardian múlt szombaton írta meg, hogy 2014-ben egy brit politikai tanácsadó cég a Facebookon keresztül mintegy 50 millió felhasználó személyes adatait szerezte meg és használta fel üzleti és politikai kampányokban – azok beleegyezése nélkül. A közösségi oldal üzemeltetői 2015 végén már tudtak a jogosulatlan adatgyűjtésről, mégsem értesítették az érintett felhasználókat.

A téma már csütörtökön napirenden volt Brüsszelben a Visegrádi Négyek miniszterelnökeinek tárgyalásán. Orbán Viktor arról beszélt, visszaéltek több tízmillió Facebook-felhasználó adataival, ami Brüsszelben is nagy felháborodást keltett.

Nyilatkozatot fogadtak el az állam- és kormányfők

Az uniós állam- és kormányfők végül olyan nyilatkozatot fogadtak el, amely szerint a közösségi oldalaknak, illetve a szolgáltatóknak teljes átláthatóságot kell garantálniuk, és nem élhetnek vissza a személyes adatokkal.

Az állam- és kormányfők egyhangúlag foglaltak állást az elmúlt időszak másik, nagy port felvert ügyében is. Március elején Dél-Angliában egy a Szovjetunióban kifejlesztett idegméreggel próbáltak meggyilkolni egy korábbi orosz hírszerzőt, aki a briteknek is dolgozott. Szergej Szkripal és 33 éves lánya azóta is kómában van. A brit kormány Moszkvát tette felelőssé, majd kiutasított 23 orosz diplomatát. Válaszul Oroszország hasonló lépésről döntött.

Döntés született arról is, hogy konzultációra visszarendelik az EU moszkvai nagykövetét. Egy brüsszeli forrás szerint erre előzőleg, a miniszterelnökök találkozóján Orbán Viktor tett javaslatot. Az MTI egyébként úgy értesült, hogy a döntésnél Magyarország azokkal az országokkal értett egyet, amelyek további lépéseket akartak az EU nevében tenni az angliai mérgezés ügyében.