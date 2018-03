Tömegével érkeznek Európába a felszámolás alatt lévő Iszlám Állam tagjai

Ismét terrortámadás történt Franciaországban. Az eddig rendelkezésre álló információk szerint egy marokkói származású férfi ejtett túszokat a dél-franciaországi Trébes egyik szupermarketjében, és követelte, hogy engedjék szabadon a 2015. november 13-i párizsi terrortámadások egyetlen életben maradt elkövetőjét, Salah Abdeslamot. A merénylő három emberrel végzett, mire végül megölték.

Nem nagyon kell kutakodni a múltban, hogy párhuzamot találjunk a korábbi támadásokkal. Az egy dolog, hogy Franciaországban ez már a sokadik terrortámadás volt, de megint olyasvalaki követte el, aki egyáltalán nem volt ismeretlen a hatóságok előtt.

Az egyik helyi hírtelevízió úgy tudja, hogy radikális nézetei miatt a hírszerző szolgálatok is felfigyeltek rá.

Az M1 Szemtől szembe című műsorának Sógor Dániel arabista történész és Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő volt a vendége.

Rendőrök és igazságügyi szakértők helyszínelnek a Super U szupermarket épületénél a dél-franciaországi Carcassonne-tól keletre fekvő Trebes településen (MTI/EPA/Sebastian Nogier)

Nem voltak társai az elkövetőnek

Kis-Benedek József elmondta: attól, hogy az elkövetőt ismerte a hírszerzés, és nyilvántartásba volt véve, nem jelenti azt, hogy elkövetett olyan bűncselekményt korábban, amiért őrizetbe lehet venni.

„Talán most már kijelenthető, hogy az elkövetőnek nem voltak társai, most már azt is tudjuk, hogy korábban járt Szíriában, ahová valószínűleg kerülőutakon jutott el, és ott radikalizálódott” – nyilatkozta a szakértő. „Várhatóan az elkövető környezetét is fel fogják mérni rövid időn belül” – tette hozzá.

Jelenleg is zajlik az Iszlám Állam felszámolása

Sógor Dániel azt mondta: az Iszlám Államot sokan túlmisztifikálták az utóbbi két évben, elsősorban azért, mert a szakértői gárda komoly része súlyos felkészültségbeli hiányokkal küzd.

„Az Iszlám Állam egy bűnszervezet, amelynek most zajlik a felszámolása. Ezért az állomány egy része új piacokat keres, új helyre költözik át, olyan országokba, ahol van kapcsolatrendszere, és el tud bújni. Tömegével fognak még érkezni, egy részük már itt is van” – mondta a történész.



Kis-Benedek József elmondta: az elkövető kettős állampolgár volt, francia és marokkói. Az észak-afrikai országok közül azonban Tunéziából mentek a legtöbben, hogy beálljanak az Iszlám Állam soraiba.

A második helyen Marokkó áll, ezekben az országokban sokan radikalizálódtak, különös tekintettel azokra, akik átkerültek Európába – fűzte hozzá.

Nem találja az útját ez az embertömeg

„Az európai társadalmak legyártottak egy önálló szociológiai létezőt, amely a muszlim országokból származó, harmadik generációs, igazából az útját nem találó, gyökértelen embertömeg. Ez egy új jelenség, amivel nem tudunk mit kezdeni” – fmondta Sógor Dániel.

„Döntő esetben ez még nem jelentene nagy problémát, mert Nyugat-Európában és Amerikában sem azt látjuk, hogy tömegesen őrülnek meg az emberek, illetve tömegesen követnek el terrormerényleteket. A döntő többség, bár sokszor rosszul, beolvad a társadalomba” – tette hozzá.

Bosszút áll a franciákon az Iszlám Állam

A franciák „külvárosi terrorizmusnak” nevezik azt, amikor a nagyobb városok szélére sodródnak a radikális emberek, olyan helyre, ahol meglehetősen szegény körülmények között élnek, és nincs munkalehetőség. Ezek az emberek, akik már második, illetve harmadik generációs bevándorlók, már „többet szeretnének kapni”, mint a szüleik – nyilatkozta korábban Kis-Benedek József az M1-en.

Napjainkban olyan időszakot élünk, amikor az Iszlám Állam még mindig igyekszik bosszút állni a terrorszervezet felszámolása miatt, amiben a franciák is részt vettek – vélekedett a szakértő.