Egyre több német nő lép fel a migránsok erőszakos bűncselekményei ellen

Folyamatosan szervezik a megmozdulásokat azok a német nők, akik a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekre akarják felhívni a figyelmet. A 120 Decibel nevű kezdeményezés néhány hete indult el, és már most 12 ezer ember csatlakozott hozzá. A csapat egyik tagja az M1-nek arról beszélt, rengeteg nő érzi a saját bőrén is azokat a problémákat, amelyekre fel szeretnék hívni a figyelmet – hangzott el az M1 Híradójában.

Mécsesek és a gyertyák égtek annak a flensburgi háznak a kapujában, ahol egy afgán bevándorló szúrt halálra egy 17 éves német lányt a múlt héten. Az eset megrázta Németországot. Az elmúlt hetekben rendszeresek voltak a megmozdulások azokban a német városokban, ahol hasonló esetek történtek.

A helyiek így próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy egyre több erőszakos bűncselekményt követnek el bevándorlók. De más mozgalmak is indultak. A 120 Decibel nevű kezdeményezés februárban jött létre. Nevét arról a kézi riasztó eszközről kapta, amit egyre több nő kénytelen magával vinni, ha kilép az utcára.

Egyre több bűncselekményt követnek el a migránsok

A nők már nem érzik magukat biztonságban Németországban – erről beszélt a közmédiának egy Drezdában élő német lány, aki tagja a 120 Decibel nevű kezdeményezésnek, amelyben német lányok tiltakoznak a bevándorlók által elkövetett szexuális zaklatások ellen.

A lány szülei Romániából költöztek Németországba, így maga is migrációs hátterű. Jelenleg Drezdában egyetemi hallgató. A lány arról beszélt, korábban is követtek el Németországban erőszakot nők ellen, de most sokkal több ilyen történik. Így már nem érzik magukat biztonságban. Szerinte ez mind a kormány és a politikusok felelőssége.

A mozgalom célja a véleménynyilvánítás

A lány azt is elmondta, a mozgalom célja a véleménynyilvánítás a politikáról. Azért harcolnak, hogy a kormány végre gondolkodjon el a döntései következményeiről, és értse meg, hogy a kormány bűne, hogy olyan sok nő esett a migránsok áldozatául. A kormányok nyitották meg a határokat, és ellenőrzés nélkül engedték be az embereket, és nem toloncolják ki a bűnözőket.

Aline arról is beszélt az M1-nek, hogy sokan bírálják őket azért, mert tagjai lettek a mozgalomnak. A lány egyik tanára például azt mondta, hogy a karrierjét is kockáztatja a videóval. A csoporttagok azonban leszögezték, nem akarnak hallgatni, és a továbbiakban is nyíltan fognak beszélni a problémákról, ezzel is nyomást gyakorolva a politikára.

A 120 Decibel mozgalom tagjai azt ígérik minden olyan helyre ellátogatnak, ahol migránsok követtek el erőszakot nőkkel szemben. Az akciót pedig Franciaországra és Olaszországra is kiterjesztetik.

Svédországban is rendszeresek a migránsok által elkövetett bűncselekmények

Nemcsak Németországban, hanem Svédországban is rendszeresek a migránsok által elkövetett bűncselekmények. Az M1-nek az elmúlt napokban sorral nyiltakoztak olyan külföldön élő magyarok, akik a romló közbiztonság miatt azt fontolgatják, hogy hazaköltöznek Magyarországra. Jordáky Béla a nyolcvanas évek óta él Svédországban. Azt mondja, hogy a médiában nem jelennek meg a bevándorlók által elkövetett bűncselekmények.

A Göteborgban elő Szirányi László pedig arról beszélt az M1-nek, ma már mindenki tudja, hogy vannak olyan városrészek, amiket érdemes elkerülni.

A hirado.hu Facebook oldalán közzétett videók közül már több is milliós nézőszámot ért el. Legutóbb a Szirányi Lászlóval készült beszélgetés lépte át az egy milliós nézettséget a közösségi oldalon, és még mindig látható.

A Facebook ugyanis az elmúlt napokban három, a bevándorlás következményeivel foglalkozó videót is letiltott, legutóbb azt, amelyiken egy német családapa arról beszél, hogy Magyarországra költözne a romló németországi állapotok miatt.