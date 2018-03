Újabb hóvihar okoz gondokat az Egyesült Államokban

Újabb hóvihar okoz komoly fennakadásokat az Egyesült Államok keleti partvidékén. Több ezer repülőjáratot töröltek, ezrek rekedtek a repülőtereken. New York állam több településén is szükségállapotot hirdettek, és a Nemzeti Gárdát is készültségbe helyezték – hangzott el az M1 Híradójában.