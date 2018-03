A rendkívüli időjárás külföldön is gondot okoz

Nagy-Britanniában is több repülőjáratot töröltek a hétvégén az országban szokatlan időjárás miatt. Délnyugat-Angliában ma még több mint 30 centiméter hó is eshet. Horvátországot pedig áradások sújtják, három megyében rendkívüli állapot lépett érvénybe – derült ki az M1 Híradójából.

Komoly fennakadásokat okozott a közlekedésben a hétvégi havazás Anglia középső részén. Az utakon sokan elakadtak, több baleset is történt. Országszerte több száz repülőjáratot töröltek, és több sportrendezvényt is elhalasztottak az ítéletidő miatt. Sokan azonban örültek a hétvégi havazásnak, tucatnyian szánkóztak gyermekeikkel a szánkópályákon. Az előrejelzések szerint hétfőn az ország délnyugati részén várható a leghidegebb, ott a meteorológusok szerint akár 30 centiméter hó is eshet.

Horvátországban a hirtelen jött hóolvadás és a rengeteg eső miatt több folyó is kilépett a medréből. A víz utakat, házakat árasztott el. A legsúlyosabb helyzet a Lika régióban uralkodik, ott a folyó legalább 500 embert vágott el a külvilágtól, csak csónakokkal lehet közlekedni a környéken. Több városban földcsuszamlások voltak, tucatnyi ház megrongálódott.



Jasenovac környékén pedig megállás nélkül töltik a homokzsákokat. A katonaságot is mozgósították. Ott a Száva okoz gondot. A szakemberek szerint a folyó vízszintje várhatóan elérheti az eddigi rekordot, a több mint 9 métert.