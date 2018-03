Bevette Afrínt az ellenzéki milícia

A Törökország támogatta Szabad Szíriai Hadsereg (SZSZH) nevű mérsékelt ellenzéki milícia vasárnap „teljes mértékben átvette az ellenőrzést” a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milíciától – jelentette be Recep Tayyip Erdogan török elnök a nyugat-törökországi Canakkaléban.

Erdogan hangsúlyozta: Ankara mindent megtesz annak érdekében, hogy a térséget élhetővé tegye, és a Törökországban tartózkodó afríni menekültek minél hamarabb visszatérhessenek otthonaikba. A török haderő a Twitter-fiókján azt közölte, hogy a katonák a városban jelenleg aknák és házi készítésű robbanószerkezetek felkutatását végzik.

Recep Tayyip Erdogan, török elnök (Fotó: EPA/STR)

Török hírügynökségi beszámolók szerint az SZSZH délkeleti irányból behatolva rövid idő alatt bevette Afrínt, az előrenyomulás közben pedig gyakran fegyverropogások és robbanások hangja volt hallható a település felől. A török légierő vadászgépei is a levegőben köröztek. A Star török kormányközeli televízió helyszíni tudósítója arról számolt be, hogy az SZSZH szinte összecsapás nélkül nyomult be a városba. Az Ihlas hírügynökség arról is írt, hogy az SZSZH őrizetbe vette az YPG fegyvereseit, a kurd milícia transzparenseit és a plakátjait pedig eltávolította.

A Törökország által támogatott Szabad Szíriai Hadsereg lázadócsoport milicistái integetnek egy járműről a délkelet-afríni Der Miszmisz falu közelében – képünk illusztráció (Fotó: MTI/EPA)

Törökország január 20-án indított offenzívát Afrín térségében az ottani kurd fegyveresek ellen, akiket Ankara terroristának tart. Az YPG nevű milícia a nyugati koalíció egyik legszorosabb szövetségese az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harcban. Az Egyesült Államok fegyverekkel is támogatta őket. Ankara arra hivatkozva indította meg a támadást januárban, hogy a fegyverkező kurdok biztonsági fenyegetést jelentenek. Törökország attól tart, hogy ha Szíria északi részén a kurdok bármiféle önállóságot szereznek maguknak, az a Törökországban élő, több mint tízmilliós kurd kisebbség önállósági törekvéseit is felerősíti.

Az Anadolu török állami hírügynökség információja szerint az Olajág fedőnevű hadművelet eddig 3569 „terroristával” végzett. A mintegy 350 ezres Afrín város ostroma hétfőn kezdődött, a török hadsereg és az SZSZH a települést gyakorlatilag körbezárta. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű, brit székhelyű szervezet szerint szerda óta több mint 150 ezer helyi hagyta el dél felé, egy keskeny folyosón keresztül a környéket, és menekült a kormányerők vagy kurd milíciák ellenőrizte területekre.

A kurdok tagadják, hogy Afrín elesett

Szó sincs arról, hogy a török csapatok és a velük szövetséges Szabad Szíriai Hadsereg elfoglalta volna Afrín városát, jelenleg is folynak a harcok – közölte vasárnap egy magas rangú kurd illetékes az AP amerikai hírügynökséggel. Hádia Júszef szerint a kurd milíciák polgári lakosokat menekítettek ki a városból, mert a törökök és szövetségeseik „lemészárolják” a város lakóit.