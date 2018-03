Autóstul rontottak egy brit klubba – többen megsérültek

A rendőrség tudomása szerint a tettest szóváltás miatt kitessékelték a klubból, ő pedig ezután hajtott autóval az épületbe.

GRAVESEND update: Lots of emergency services at Blake’s where a vehicle has allegedly been driven into the nightclub. Vid: Ihsan Ahmed pic.twitter.com/KXW2Ghp32L

— Kent 999s (@Kent_999s) 2018. március 18.