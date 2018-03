Újabb svédországi magyar beszélt az ottani biztonsági problémákról

Az elmúlt hetekben a külföldi sajtó is gyakran foglalkozik a svédországi migránshelyzettel. Az M1-nek egy újabb svédországi magyar adott exkluzív interjút a svéd migránshelyzetről. Szirányi László a ’70-es években költözött Göteborgba. Véleménye szerint ma már mindenki tudja, hogy vannak olyan városrészek, amiket kerülni érdemes.

Szirányi László 1971. augusztus elsején érkezett Svédországba. Az akkori és a mostani helyzet szorosan összefügg szerinte. A hetvenes években is volt bevándorlás, azonban akkor szívesen fogadták őket, és nem azért hozták be őket, hogy szavazatokat nyerjenek a vezető pártok, hanem az ország jobb felépítése érdekében. Most, a bevándorlás politikai indokkal működik. Jelen pillanatban a szocialisták, szociáldemokraták a zöldekkel együtt kormányoznak, akik „orrvérzésig engedik be” a migránsokat – mondta Szirányi László.

Megosztottság alakult ki a svédek között

A hetvenes években az összetartás, az egy irányba haladás jellemezte a svéd társadalmat, ma már inkább felteszik a kérdést, hogy vajon merjenek-e beszélni valakivel, vagy sem. Az emberek már mérlegelnek, hogy kivel és miről beszélnek.

Svédország egyáltalán nem volt felkészülve a bevándorlók fogadására – jelentette ki. Nem volt infrastruktúra a migránsok számára, sem lakás, sem iskola, sem egészségügyi ellátás. Egyetlen egyet kaptak az elejétől kezdve, mégpedig szociális juttatást. A legtöbb külföldi által lakott terület Angered, Göteborg külvárosa. Itt – a férfi tudomása szerint – „a múlt évben 880 millió korona deficittel futottak”. Azért, hogy ott beilleszkedhessenek a migránsok, új kórházat építettek például, ami természetesen egy pozitív dolog, de rengeteg pénzbe került – fogalmazott.

A Svédországba érkezett migránsok között rengeteg az analfabéta, és körülbelül húsz százalékuk dolgozik.

Magyarországon nincs bevándorlás

Nehéz Magyarországon olyan dologról beszélni, ami az országban nincs. Nincs Magyarországon bevándorlás. Az ottani helyzetről azt mondta: vannak olyan területek, ahová már nem mer egyedül menni. Felesége svéd-magyar tolmácsként dolgozik, de délutánonként már nem vállal a külvárosokban tolmácsolást. Délelőtt béke és barátság uralkodik ezekben a kerületekben, azonban ilyenkor is ők az egyetlen „svédek”, akik a kerületben vannak – fogalmazott.

Ugyanakkor esténként már a belvárosban sem lehet nyugodtan sétálni, hiszen a dílerek, és randalírozók uralják a területeket. A göteborgi Opera környékén rengeteg incidens és késelés történt már az elmúlt időben Szirányi László elmondása szerint. Őt egyszer egy burkába öltözött nő lökte fel, aminek következtében eltört az orra.

Szirányi László elismerte: ő maga is bevándorló, azonban szerinte a harminc-negyven évvel ezelőtti helyzetet nem szabad összehasonlítani a mostanival. A férfi saját tapasztalatai alapján tudja elmondani, milyen a helyzet és milyen közhangulat uralkodik az országban, hiszen sem politikusok, sem a média nem számol be róla. Példaként említette, hogy nyaralójuknál korábban olyan szintű biztonságban érezték magukat, hogy sokszor még az ajtót sem zárták be, kerítés sem volt. Most már ez teljesen megváltozott.

Szirányi László a jövőre nézve egyik legnagyobb problémának tekinti azt, hogy a szociáldemokrata kormány be akarja zárni a vallási iskolákat. A svéd történelemben ilyen nagy botrány nem volt még – mondta a férfi. A közösségi oldalakon és a közvéleményben is nagy felháborodást kellett. Svédországban hétszáz egyházi iskola van, azonban egyelőre nincs kilátás arra, hogy ez később is megmarad-e.

Heves vitát vált ki a nyílt véleménynyilvánítás

Az M1-nek több svédországi magyar mesélt az élményeiről és a migránshelyzetről. Egyesek szerint romlott a közbiztonság, mások szerint az ország gazdasága gyengült. Ezek miatt az interjúk miatt támadni kezdték azokat, akik az M1-nek adtak interjút.

Szirányi László azt mondta: biztos abban, hogy támadni fogják majd, azonban – ahogy fogalmazott – „túléltem a cunamit, egyszer lezuhantam egy repülőgéppel, mi történhet még?” Elmondta, hogy a politikai helyzet miatt nagyon szívesen elhagyná Svédországot, azonban a családja tartja vissza. Hozzátette: „helyesnek tartom, hogy Magyarország nem fogad be mingránsokat.”