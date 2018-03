Afgán migránsok gyilkoltak Németországban és Belgiumban is

Hasonlóan véres dráma játszódott le Belgiumban, mint hétfőn flensburgban, amikor egy fiatal afgán férfi meggyilkolta barátnőjét: az áldozat ezúttal egy 27 éves, kétgyermekes anyuka, a tettes itt is egy afgán bevándorló, a nő élettársa.

A holland határ közelében fekvő Herentals városában szintén egy afgán bevándorlót gyanúsítanak azzal, hogy halálra késelte élettársát. Az áldozat egy 27 éves anyuka, akinek előző házasságából származó a gyermekei is a lakásban tartózkodtak a kegyetlen gyilkosság idején.

A 27 éves, kétgyermekes édesanyát kedd hajnalban gyilkolhatták meg. Hajnali 4 óra 30 körül a szomszédok egy autót hallottak elhajtani az utcából, csikorgó gumikkal.

Akkor derült ki, hogy mi is történt, amikor a két kisgyerek, hét- és négyévesek másnap reggel kilenc órakor kijöttek az utcára és átsétáltak a szomszédhoz, mert éhesek voltak. Ők mondták el, hogy az édesanyjukat vérbe fagyva találták meg a konyhában.

Azt állítja, nem emlékszik

A 22 éves afgán gyanúsítottat végül egy közeli településen fogták el, miután közlekedési balesetet szenvedett. A rendőrség szerint tett ugyan vallomást, de azt állítja, hogy semmire sem emlékszik. A gyermekeket az áldozat családja vette magához.

A szomszédokat sokkolta az eset. A fiatal pár tavaly költözött a környékre, és soha nem hallottak tőlük még hangos szót sem, nem hogy veszekedést. Belga lapértesülések szerint az idillnek az vetett véget, hogy felbukkant a nő egy korábbi élettársa – ám semmi nem utalt arra, hogy ilyen véres tragédia történhet.

Németországban is afgán migráns gyilkolt

Közben újabb részletek derültek ki a hétfői, flensburgi gyilkossággal kapcsolatban is: a német városban hétfőn este késelte halálra egy afgán migráns 17 éves német barátnőjét. Kiderült, hogy azért, mert a lány nem akart áttérni az iszlám hitre.

A 17 éves Mireillét a rendőrség szerint afgán bevándorló barátja szúrta halálra hétfőn este. A fiatalok két éve voltak együtt, közösen béreltek lakást is Flensburgban. A szomszédok szerint a lány fejkendőt is hordott, hogy afgán barátjának kedvében járjon, ennek ellenére gyakran veszekedtek. A lány nemrég feljelentést is tett bántalmazás miatt. A legfrissebb sajtóinformációk szerint a viták hátterében az állt, hogy Mireille nem akart áttérni az iszlám hitre.

A gyilkosság helyszínére egymás után jönnek a gyászolók, sokan virágot hoznak, mások mécsest gyújtanak a ház kapuja mellett.