Pásztor: Aki alárendelné a szabadságot, megsérti az ünnep szellemiségét

Aki a nemzeti szabadságot és szuverenitást másnak alárendelné, nemcsak március 15-e szellemiségét sérti meg, hanem a hétköznapokat is sekélyessé, buta egyenletté silányítja – hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke Szabadkán.

A vajdasági politikus március 15-e alkalmából mondott ünnepi beszédében Illyés Gyula szavaival azt üzente: magyarnak lenni vállalás. Hozzáfűzte, általában egyéni vállalásról beszélünk, a nemzeti ünnep viszont abban különbözik a többi naptól, hogy ilyenkor közös vállalásról van szó.

“Ez nem ideológia kérdése, hanem a nemzethez való tartozás ténye” – tette hozzá. Március 15-én erősebben érezzük a nemzetet összetartó erőt, a nemzethez való hűség fontosságát, a nemzet megmaradásában és felemelkedésében vetett hitünket – magyarázta.

Pásztor István szerint március 15-e nem kérdéseket vet fel, hanem tényeket közöl. “A magyar nemzet létezésének, erejének, és saját sorsáról való saját döntései meghozatalába vetett teljes hitének tényét közli” – fogalmazott a VMSZ elnöke, aki szerint a teljes hit azt jelenti, hogy ebben a kérdésben nem lehet kompromisszum, “a nemzet fölött nincs és nem állhat senki, a nemzet önmagát jelenti, és önmagával azonos”.

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a délvidéki központi ünnepségen a szabadság fogalmáról szólva kiemelte, hogy a szabadságtól a legtöbbször apránként, szinte észrevétlenül fosztják meg az embereket, és ez történik most Európában. “Ez történne most velünk is, ha hagynánk” – fűzte hozzá. Mint mondta: apránként, szeletenként veszítik el a szabadságukat a nemzetállamok, és ezáltal az európai emberek.

“Ha hagynánk, hogy megfosszanak bennünket döntési szabadságunktól, önvédelmi képességünktől, keresztény identitásunk fontos elemeitől, akkor mi maradna” – tette fel a kérdést Novák Katalin, aki leszögezte: “nem adjuk ki a kezünkből a magyarokat érintő kérdéseket”.

A szerb gazdaság is talpra állt

Emlékeztetett arra, hogy a tartósan európai átlag feletti magyar gazdasági eredmények mellett az elmúlt években a szerb gazdaság is talpra állt, a pénzügyek stabilizálódtak, egyre nő a foglalkoztatottság, és a fiatalok számára a szülőföldön való boldogulás már nemcsak álom, hanem reális lehetőség. Megemlítette az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási teret, ahol a fiatalok magyar nyelven szerezhetnek versenyképes tudást, a legkisebbek számára pedig óvodákat építenek.

Kiemelte, hogy az utóbbi években több sikeres építkezés is megvalósult, kiépült a szabadkai oktatási központ, felújították a szecessziós szabadkai zsinagógát, és felépítették a magyar diákok számára az újvidéki Európa Kollégiumot.

Rámutatott, hogy épül a Budapest-Belgrád vasútvonal, “ami újabb lendületet adhat a két ország közötti kapcsolatoknak”, és 2016-ban megindult a vajdasági gazdaságfejlesztési program, amelyet 50 milliárd forint pénzügyi alappal nyitottak meg, most pedig már 70 milliárd forintnál tartanak, és amely több ezer magyar vállalkozónak és családnak jelent biztos alapot a további gyarapodásra.

Az idén, a családok éve program keretében megindult a Köldökzsinór Program is, amely a gyermekvállalást támogatja, és a családokat segíti a határon túlon – tette hozzá. Kiemelte, hogy mindezek a sikerek nemcsak a magyar kormánynak, hanem a Délvidéken élőknek , valamint a magyar-szerb jószomszédi viszonynak is köszönhetőek.

A mai szabadságharcot két fronton kell vívni – közölte az államtitkár. “Egyrészt a határzárral a fizikai biztonságunk megőrzésével, másrészt pedig azzal is, hogy merünk felelősséget vállalni, elköteleződni, családot alapítani, magyar gyermekeket nevelni” – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy április 8-án országgyűlési választás lesz Magyarországon, és “a határainkon kívül élő magyaroknak végre lehetőségük van arra, hogy ne csak véleményük legyen, hanem beleszólásuk is abba, hogyan menjen tovább a szekér, amelyet együtt tolunk, és amelyben a magyar nemzet ül”.